В ISW оценили, может ли Кремль применить ядерное оружие в войне, и рассказали о контроле над информпространством в России

Аналитики американского Института изучения войны считают, что, несмотря на регулярное бряцание ядерным оружием со стороны Кремля, Россия вряд ли действительно его применит в Украине или в другом месте. В то же время властная верхушка государства-террориста пытается контролировать информационное пространство, привлекая отдельных милблогеров, хотя пока не удается заставить замолчать всех.

Видео дня

Об этом говорится в оценке российской наступательной кампании от ISW за 8 сентября. Ядерную риторику называют частью рутинной российской информационной операции.

О ядерных угрозах РФ

В ходе дискуссии с руководителем Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричардом Муром 7 сентября глава ЦРУ Уильям Бернс предостерег Запад от беспокойства шаблонным российским бряцанием ядерным оружием. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет продолжать периодически угрожать прямой конфронтацией против Запада, но эти угрозы не должны пугать западных партнеров.

Бернс заявил, что, согласно оценке ЦРУ, российские силы, возможно, рассматривали возможность применения тактического ядерного оружия в Украине осенью 2022 года. Он контактировал по этому вопросу с директором Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным.

В то же время, российская ядерная риторика скорее была частью рутинной информационной операции, направленной на сдерживание западной помощи Украине, чем показателем готовности России применить ядерное оружие.

"Кремль неоднократно ссылался на едва завуалированные угрозы ядерной конфронтации между Россией и Западом во время ключевых моментов политических дискуссий по дальнейшей военной помощи Украине, например осенью 2022 года, чтобы вызвать страх среди принимающих решения. ISW продолжает оценивать, что Россия вряд ли использует ядерное оружие в Украине или где-либо", – считают аналитики.

О регулировании информационного пространства

Кремль привлекает отдельных миллблогеров для регулирования распространения информации в России. Один из таких, Александр Сладков, 7 сентября заявил, что экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу наказал его и других коллег за "слишком откровенные и резкие" высказывания о российских военных неудачах и катастрофах.

Главная военная прокуратура России возбудила уголовное дело за дискредитацию российских военных. В то же время, Сладков предположил, что Всероссийская государственная телерадиовещательная компания, на которую он работает, и администрация президента России остановили дело и "защитили" его.

"Такой рассказ Сладкова и упоминание об администрации Путина означают, что Кремль вмешался и спас его от уголовного преследования, вероятно, в рамках усилий по привлечению покладистых милблогеров, склонных критически относиться к ведению российским государством войны в Украине, чтобы в будущем они не представляли угрозы для российских властей", – считают в ISW.

Также аналитики отмечают, что Кремль "покупает" лояльность милблогеров, в том числе и государственными наградами. К примеру, 8 сентября российский государственный Союз журналистов наградил Евгения Поддубного премией "Солидарность" за "проявленное мужество" во время выполнения профессиональных обязанностей и "демонстрацию гражданской позиции в защите свободы слова".

Однако Кремлю пока не удалось заставить замолчать всех российских милблогеров, как это вышло со Сладковым и Поддубным, констатируют в ISW. 8 сентября другой российский милблогер, часто открыто критикующий Кремль и Министерство обороны России, опубликовал три видео, в которых утверждал, что "в Кремле сидят предатели" и что российские власти "убрали" и заключили в тюрьму "неудобных людей".

Впоследствии видео удалили. Администрация, управляющая каналом указанного милблогера, записала аудио, в котором утверждала, что он "был эмоционален из-за своего сильного национализма".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российская оппозиционерка Ольга Курносова считает, что степень безумия Путина измерить трудно, но можно предположить, что он недостаточно сумасшедший, чтобы решиться на уничтожение всего мира в ядерном огне. Однако диктатор наверняка готов к провокациям на ядерных объектах.

– Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время в России произойдут значительные изменения в руководстве силового блока государства-агрессоры. Их и украинцы, и весь мир увидят в ближайшие два месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!