Путин начал опасную игру с АЭС, ядерную доктрину РФ могут изменить. Интервью с Курносовой о рисках

Глава страны-оккупанта России Владимир Путин заговорил об "угрозах", которые якобы представляет украинская армия для Курской АЭС, и пригрозил "зеркальным ответом" в случае атак на эту российскую АЭС. Одновременно в РФ заговорили об изменениях в ядерной доктрине, которая де-факто и в сегодняшнем варианте дает право России наносить превентивные ядерные удары. Возможны ли провокации на Курской АЭС с целью нанесения "ответного" удара по Запорожской АЭС? Может ли Путин пойти на применение ядерного оружия?

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Степень безумия кремлевского диктатора измерить трудно, но можно предположить, что он недостаточно безумен, чтобы решиться на уничтожение всего мира в ядерном огне. Тем не менее он наверняка готов к провокациям на ядерных объектах. Агрессор также рассчитывает истощить украинские силы и выиграть войну за счет больших ресурсов. Чтобы остановить его, Запад должен осознать одну простую истину и начать действовать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– В контексте операции ВСУ в Курской области в российских СМИ заговорили о "высоких рисках" украинских ударов по Курской АЭС, а сам Путин предупредил о "последствиях зеркального ответа". Допускаете ли вы, что он планирует разыграть эту ядерную карту – организовать провокацию на Курской АЭС, обвинить ВСУ и под этим предлогом ударить по Запорожской АЭС?

– Собственно, еще с момента, когда российские войска находились на Чернобыльской АЭС, так и когда они захватили Запорожскую АЭС, вероятность какой-то ядерной провокации все время существовала. Но, на мой взгляд, это скорее все же какая-то провокация, чем реальные события.

Мы помним пожар в градирне на Запорожской станции. Это примерно тот уровень угроз провокаций, которые вполне возможны от Путина.

Насколько он безумен, чтобы совершить реальную ядерную аварию, трудно сказать. Потому что любая масштабная ядерная катастрофа не может иметь исключительно контролируемые последствия. Потому что все зависит от ветра. Любое заражение радиоактивными веществами распространяется в зависимости от того, куда подует ветер, как это было во время Чернобыльской катастрофы.

Поэтому быть уверенным в том, что будут именно те последствия, которые он планирует, в принципе никто не может. На мой взгляд, именно поэтому до сих пор не используется тактическое ядерное оружие. Потому что от тактического ядерного оружия пострадают также и те, кто его использует.

Поэтому это может быть инсценировка какой-то опасности, может быть и инсценировка на Запорожской АЭС, что-то наподобие имитации пожара в градирне.

– Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков анонсировал изменения в ядерной доктрине. Причина якобы состоит в последних действиях Запада в войне в Украине. В действующей доктрине, принятой в 2020 году, помимо прочего, сказано, что основанием для применения ядерного оружия РФ считает "агрессию против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". Какими могут быть эти изменения в доктрине и какой мотив таких изменений?

– Вы только что процитировали то, что есть в ядерной доктрине уже сегодня. Думаю, Рябков этого не перечитывал. Потому что, если бы прочитал, то понял бы, что и сегодняшняя ядерная доктрина разрешает превентивное использование ядерного вооружения.

Это то, чего не было в советские годы. Всегда считалось, что ядерное оружие – это оружие сдерживания, что его надо иметь для того, чтобы против тебя его не применили и чтобы на тебя вообще не нападали. Сегодняшняя путинская Россия пытается использовать угрозу ядерным оружием не только как защиту своей территории, но и как подкрепление своих агрессивных намерений.

Собственно, как еще нужно изменять ядерную доктрину? Сказать, если вы нам не подчинитесь, мы можем всю планету сжечь в ядерном огне? Что еще нужно написать?

Поэтому я думаю, что, скорее всего, это тоже попытка запугивания.

К сожалению (и это активно обсуждалось еще в момент изменения ядерной доктрины в 2020 году), она уже достаточно изменена в плохую сторону.

На мой взгляд, наличие даже таких формулировок совершенно неприемлемо, потому что оно нарушает саму концепцию ядерного оружия как оружия сдерживания. Но удивляться тут нечему. Путин давно отошел от принципов, которые декларировались даже в последние годы советской власти. После того, как Брежнев подписал Хельсинкский акт и началось реальное ядерное разоружение.

Путин на это давно наплевал. Сегодня в России нет международного контроля за ядерным оружием. От всего давно отказались. И в этом смысле Россия – страна, которая, возможно, формально вышла еще не из всех соглашений о разоружении, но декларирует ядерное оружие не как оружие, позволяющее сохранить мир, а наоборот, как оружие, подкрепляющее его агрессивные намерения.

– По оценкам американского Института изучения войны, Путин верит, что сможет медленно поглотить Украину, просто постепенно продвигаясь вперед. Он намерен истощать украинские силы и делает ставку на прекращение поддержки Украины со стороны Запада. Согласны ли вы с такими оценками? Действительно ли Путин может планировать очень долгую войну?

– К сожалению, я совершенно согласна с этими оценками. На мой взгляд, на сегодня Путин уверен, что возможности России достаточны, чтобы передавить ситуацию, что у России больше оружия, больше людей. И он уверен, что в войне на истощение он точно выиграет.

Поэтому я говорила и буду продолжать говорить: единственное, что может изменить ситуацию, – это когда весь мир это окончательно поймет и когда Запад все-таки развернет полномасштабное производство вооружений. Потому что единственное, что может остановить Путина в такой ситуации, – это когда он проиграет новую холодную войну.

Когда они не смогут производить вооружения в том же объеме, в каком их производит Запад. И это совершенно очевидно, потому что суммарный экономический потенциал стран Запада гораздо выше, чем суммарный экономический потенциал сегодняшней России. Даже, условно говоря, вместе с Северной Кореей.