Российские штурмовики пытаются закрепиться: в ВСУ рассказали об актуальной обстановке на Добропольском направлении

Российские оккупанты пытаются закрепляться на Добропольском направлении в поселке Маяк Покровского района. Сейчас Силы обороны продолжают ликвидацию вражеских штурмовиков.

Об этом утром 15 августа сообщили в оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Дніпро". Как отмечается, на Добропольском направлении оккупанты атаковали позиции Сил обороны вблизи девяти населенных пунктов, однако успеха не имели.

Где враг штурмует на Добропольском направлении

В частности, войска РФ пытались потеснить подразделения наших войск возле населенных пунктов Затишок, Владимировка, Заповедное, Русин Яр, Попов Яр, Маяк, Шахово, Веселое и Федоровка.

Противник пытается закрепиться в поселке Маяк, продолжаются мероприятия по ликвидации штурмовых подразделений оккупантов, сообщили в ОСУВ "Днепр".

Что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении оккупанты не оставляют попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию, информировали военные.

Атаки врагом осуществлены в районах десяти населенных пунктов: Родинское, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Сухой Яр, Красный Лиман, Новоэкономичное, Новоукраинка, Лисовка и Зверево.

Также с целью выхода на админграницу Донецкой области агрессор атаковал в районе Удачного, Молодецкого, Новопавловки, Дачного и Филии.

"Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы агрессора", – заявили в ОСУВ "Дніпро".

Что предшествовало

По данным DeepState, враг заметно продвинулся в районе Доброполья на северном фланге Покровского направления – примерно на 10 км за два дня. По словам аналитиков, в указанных районах есть новые тяжелые инженерно-фортификационные сооружения и позиции взводов и рот, "которые враг спокойно обходит".

Спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов уточнил, что армия РФ смогла продвинуться к Доброполью только за счет вклинивания в украинскую оборону небольших групп. ВСУ уже выявляют и ликвидируют оккупантов, а выступ в районе Доброполья врагом не контролируется.

В Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на Добропольском направлении постепенно стабилизируется, решением главнокомандующего отправлены дополнительные силы и средства.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев указал, что россияне продвинулись на глубину около 12 км, используя легкую авто- и мототехнику. Однако мотоциклы и небронированные машины не могут обеспечить полноценного наступления, а удержание позиций для врага станет чрезвычайно сложным.

