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Российские силовики подали "сигнал" Пригожину: в ISW рассказали, какое противостояние разгорается в России

Иванна Шепель
War
2 минуты
4,7 т.
Российские силовики подали 'сигнал' Пригожину: в ISW рассказали, какое противостояние разгорается в России

Российские силовики пытаются подать сигнал главарю "Вагнера" Евгению Пригожину, что он должен покинуть свои политические амбиции. Сообщается, что силовики, вероятно, запугивают других чиновников, чтобы те не сотрудничали с Пригожиным.

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Об этом сообщает Институт изучения войны. Как рассказывается, российские СМИ начали утверждать, что Пригожин использует битву за Бахмут и войну в Украине в качестве своей политической кампании, а не за интересы России.

В частности, такая информация распространяется в некоторых российских Telegram-каналах, которые связаны с администрацией президента РФ. В этом отношении СМИ прямо поинтересовался у Пригожина, считает ли он, что российские силовики используют эти каналы Telegram, чтобы посылать сигналы ему. Так, Пригожин подтвердил, что "недавно" встречался с одним российским чиновником, который обвинил его в сознательном продвижении собственных интересов. Он подчеркнул, что этот чиновник не является президентом РФ Владимиром Путиным, но намекнул, что подобные настроения распространены и в Администрации президента РФ.

Как сообщает ISW, вероятно, российские силовики применяют определенное давление на чиновников, связанных с Пригожим, с целью воспрепятствовать их сотрудничеству с лидером "Вагнера". Отмечается, что Пригожин теряет контакт с главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным и поругался с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, изначально поддерживавшим его инициативы. По сообщениям, Володин прекратил содействовать планам "Вагнера" во избежание конфликта с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Однако, кажется, что попытки запугать Пригожина силовыми структурами не дают результатов. Лидер "Вагнера" заявил, что он готов сойтись с "бюрократами" и обвинил их в попытке расширить свои полномочия, используя Вагнера для проведения военных действий.

Российские силовики подали "сигнал" Пригожину: в ISW рассказали, какое противостояние разгорается в России

Ранее сообщалось, что Кремль предположительно готовит механизмы дискредитации основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина как предателя. Российские официальные лица угрожали ему таким шагом в случае, если тот попытается шантажировать минобороны РФ, чтобы оно предоставило ему больше боеприпасов, угрожая уйти из Бахмута.

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