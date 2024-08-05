Российские спецслужбы делают из украинцев в оккупации "террористов": где идет охота на ведьм

На временно оккупированных территориях нашей страны российские захватчики активизировали охоту на ведьм. Так местные жители называют облавы и задержания, в результате которых невиновные украинцы оказываются за решеткой. Страх перед движением сопротивления и эффективные действия Сил обороны Украины в оккупации подстегнули россиян имитировать "успешные реализации".

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Облавы за облавами

Судя по анализу сообщений о задержаниях украинцев на оккупированных территориях, больше всего таких случаев в Запорожской области, следом идет Херсонская. На днях Росгвардия похвасталась, что на территории этих двух регионов спецназ по наводке ФСБ задержал аж 25 "пособников ВСУ".

Четверо задержанных якобы занимались шпионажем, собирая сведения о действиях российских оккупационных войск и силовиков на оккупированных территориях, восемь человек подозреваются в "государственной измене". Еще несколько местных жителей задержаны за "публичные призывы к террористической деятельности" в интернете.

В Росгвардии утверждают, что у них якобы изъяты гранаты, огнестрельное оружие, средства фотофиксации передвижения войск, а также носители информации со сведениями о дислокации российских оккупантов.

По словам собеседников OBOZ.UA в оккупации, в течение месяца действительно была "усиленная отработка".

"ФСБшникам, такое впечатление, поставили план по задержанию "партизан", вот они и ловят кого попало. Но мы же знаем, что сфабриковать дело для них – раз плюнуть", – говорит житель Мелитополя.

А сегодня стало известно о новом задержании на оккупированной части Запорожской области. Местный житель якобы планировал теракт в отношении "должностных лиц военно-гражданской администрации региона".

По стандартной практике его заставили на видео "признаться". Мужчина, как под диктовку, заявил, что он "задержан за изготовление и хранение взрывчатого устройства". "Работал по заданию друга, который уехал из Запорожья. Работали на ВСУ. Мне скидывали координаты в мессенджер, потом забирал закладки", – "признался" он.

В ФСБ заявили, что мужчина "собирал и передавал информацию о чиновниках областной администрации", в отношении которых "хотел совершить теракт", данные, мол, передавал украинской стороне через мессенджеры Telegram и Threema. В ответ ему якобы присылали координаты, где он подбирал компоненты для сбора взрывчатки. Дома у задержанного "нашли" самодельную бомбу с тротилом и гексогеном.

Интересно, что, по утверждению ФСБ, они взяли именно гражданина РФ. Вполне возможно, что в этом случае спецслужба страны-агрессора козлом отпущения сделала идейного сторонника России – такие случае уже были.

К слову, российские пропагандистские СМИ запутались (или не согласовали версию), кто же был заказчиком "страшного теракта": одни написали, что это Главное управление разведки Минобороны Украины, а другие – что СБУ.

Не успокаиваются оккупанты и в оккупированном Крыму. По данным военного движения украинцев и крымских татар АТЕШ, сейчас в Ялту приехала аж целая комиссия из Москвы, занимающаяся поиском партизанских движений на полуострове. А пункт управления ФСБ обустроили на территории санатория "Черноморье", там было зафиксировано до 50 человек и около 15 машин сотрудников ФСБ.

Не суд, а судилище

Если тебя обвинили в терроризме, то шансов на оправдательный приговор практически нет – это сегодняшние реалии.

По словам собеседника OBOZ.UA в оккупации, если уже вынесено обвинение, дальше "все идет по накатанной". "Шанс есть только откупиться сразу после задержания. Да и то сейчас такое происходит все реже. В прошлом году в Мелитополе моим знакомым это удалось, цена вопроса была – 10 тысяч долларов", – поделился он.

Причем, по его словам, оккупанты задержали психически больного парня, который вообще не понимал, где он находится. Сегодня эта семья уже в безопасности на подконтрольной Украине территории.

В конце июня стало известно, что Южный окружной военный суд в российском Ростове-на Дону огласил приговор мелитопольцу Ярославу Жуку, которого оккупанты похитили еще в 2022 году.

Украинцу дали 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остального срока – в колонии строгого режима.

Жука признали виновным в "акте международного терроризма" во время "референдума" 2022 года. Ранее российские захватчики принудили мужчину заявить под видеозапись, что он "17 июня 2022 года покушался на директора департамента образования города Елену Шапурову". Для этого он якобы приготовил два взрывных устройства.

Суд представлял собой фарс. Защита установила, что один из ключевых свидетелей давал ложные показания, однако суд отказал в его повторном вызове. "Служители Фемиды" наплевали и на заявления Ярослава Жука о других фактах фабрикации уголовного дела в отношении него, а также о пытках, которым он подвергся. Сам приговор был готов менее чем за сутки, что, конечно же, является еще одним подтверждением полного беззакония.

1 августа стало известно еще об одном приговоре. В этот раз тот же российский суд признал виновной в подготовке теракта, участии в террористическом сообществе, незаконном приобретении и хранении взрывного устройства, а также в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта жительницу Васильевки Запорожской области Ирину Кулиш.

53-летнюю женщину задержали 23 сентября 2022 года – в первый день "референдума" о вхождении в состав РФ оккупированных регионов Украины. Следствие утверждает, что Кулиш будто бы приехала к избирательному участку на велосипеде со взрывчаткой, но "теракт предотвратили силовики, задержав женщину".

Дома у Кулиш провели обыск, в ходе которого "нашли" два пакета с веществами зеленого и белого цвета, несколько мобильных телефонов, в которых были указаны "координаты расположения ВС РФ" и "самодельное взрывное устройство".

"Бомба массой около килограмма в тротиловом эквиваленте была замаскирована под коробку из-под мобильного телефона и состояла из взрывателя и бризантных взрывчатых веществ двух видов. Вместе с СВУ лежали магниты, чтобы коробку можно было крепить на металлические поверхности", – сообщали российские пропагандисты.

В решении российского суда говорится, что после того, как "иное лицо по мобильной связи сообщило Кулиш о необходимости совершения на участке референдума взрыва, в тот же день подсудимая ПРИОБРЕЛА взрывные устройства". Так и вспоминаются донецкие "шахтеры", затарившиеся российским оружием в "военторге".

По словам собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, рассчитывать на то, что облавы и незаконные задержания прекратятся, было бы наивно. Сегодня любой украинец, который находится на оккупированной территории, может стать жертвой российских захватчиков. Потому единственный выход – это, несмотря на сложности, выезд из оккупации.