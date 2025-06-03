Российские удары по Украине: что накапливает враг и каким регионам достается больше всего. Анализ за месяц

В мае 2025 года российские оккупационные войска осуществили один массированный ракетный обстрел тыловой Украины и нанесли один доразведывательный удар. Но вот что касается использования дронов-камикадзе, то тут были зафиксированы рекордные суточные налеты.

Видео дня

Подробнее об этом и о других "особенностях" месяца – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

25 мая российские оккупанты нанесли комбинированный массированный ракетный удар по Украине, а 26 мая – доразведывательный ракетный удар. Предыдущий массированный был 24 апреля, то есть пауза составила месяц.

Всего в прошлом месяце враг применил 129 ракетных средств поражения, из которых были перехвачены 64. Для сравнения: в апреле были применены 124 ракеты, перехвачены 63, в марте – 85 ракет, из них перехвачены 38.

В остальное время оккупанты наносили по Украине одиночные удары, используя ракеты с траекторией, сложной для перехвата большинством средств противовоздушной обороны, а именно – 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23.

Номенклатура и количество использованных в апреле ракет:

Х-101/555/55 и ЗМ-14 "Калибр" – 64 ракеты, из которых были сбиты 54;

9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23 / баллистические ракеты неустановленного типа (НТ) – 47/7;

Х-59/69 – 3/7;

Х-22/32 – 1/0;

неустановленного типа – 8 ракет.

Стоит обратить внимание на то, что в ходе единственного в мае массированного ракетного удара по Украине РОВ применили стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160. Задействование такого самолета для нанесения удара парой-тройкой ракет – это крайне дорого, затратно и рискованно (с учетом его состояния и сложности обслуживания). Применение Ту-160 может говорить о том, что не все Ту-95 могут полноценно выполнять боевые задачи.

В мае, равно как и в апреле, был высокий показатель применения РОВ баллистических ракет 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23. Это обусловлено тем, что темпы производства 9М723 были доведены до показателей около двух единиц готовой продукции в сутки. Кроме того, сохраняются поставки KN-23 из Северной Кореи.

Россия продолжает делать ставку на точечные, одиночные удары, причем именно баллистическими ракетами, перехват которых возможен исключительно системами Patriot или SAMP/T.

Что касается географии ракетных ударов в мае, то можно сказать, что они были преимущественно сосредоточены на Сумской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Налеты Shahed-136, "Гербер" и прочих

В мае РОВ применили 3 512 Shahed-136/"Гербер"/"Пародий", с начала года это третий по массовости результат. Напомню, что рекордным был март – 4 196.

Тем не менее процент ударов не уменьшился, а возрос до 16%, что продолжает свидетельствовать о негативной тенденции снижения перехватов.

Напомню, что в январе 2025-го РОВ применили 2 507 дронов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", в феврале – 3 907, в марте – 4 196, а в апреле – 2 357, при этом процент ударов менялся в пропорции 3%, 9%, 15%, 15%.

Также в течение мая российские оккупанты продемонстрировали рекордные суточные налеты Shahed-136/"Гербер"/"Пародий". В ночь на 26 мая 2025 года был установлен новый абсолютный рекорд применения РОВ дронов-камикадзе и дронов-приманок – 355.

25 мая РОВ применили 298 дронов, а 24 мая – 250. Это заставило любителей дешевого хайпа заговорить о том, что Россия вот-вот нарастит производство Shahed-136 до 500 и даже до тысячи дронов в сутки. Но при всем желании оккупантов производить это количество они от таких возможностей еще очень далеки.

Массовость налетов ими достигается накопительным эффектом и применением дронов-приманок "Гербера"/"Пародия" в пропорции 1 к 1. Ярким подтверждением этому стало то, что после рекордного 26 мая последующие несколько дней налеты не превышали 100 дронов.

Применение РОВ fpv-дронов

В мае российские оккупанты применили более 21 000 fpv-дронов. В последнюю неделю мая РОВ резко нарастили их использование. И если в течение первой недели месяца враг применил около 4 200 средств поражения, второй – 4 600, третьей – 4 800, то на четвертой неделе уже около 7 700!

Кроме того, несколько дней из последней недели мая показатель применения fpv-дронов в 1 200 становился будничным. Напомню, что абсолютный рекорд применения в сутки был установлен в марте – более 1 360. Тогда же был и абсолютный рекорд за месяц – более 22 тысяч.

Если же такая тенденция (последней недели мая) сохранится, то июнь может стать рекордным в этой категории, что создает для нас множество проблем.

ББ "Ланцет"

В течение мая РОВ применили немногим более 200 барражирующих боеприпасов "Ланцет".

Они демонстрировали следующую тенденцию применения: первая неделя – около 70, вторая – 40, третья – чуть более 60, а четвертая – по 35. Средний показатель применения ББ "Ланцет" в течение месяца был в пределах стандартных шести единиц.

"Молния-2", "Привет-82"

В мае 2025 года войска страны-агрессора применили около 650 дронов-камикадзе "Молния-2", что является абсолютным рекордом в этой категории. Предыдущий был установлен в апреле – 600.

На этом фоне дроны "Привет-82" фиксировались единично, что не идет ни в какое сравнение с приоритетностью применения соответствующих средств поражения противником.

Выводы

В мае 2025 года российские оккупационные войска сохранили средний показатель применения ракетных средств поражения в ходе массированного ракетного удара. При этом особо стоит отметить паузу, возникшую между такими ударами, – месяц. Особое внимание было уделено и присутствию в группе Ту-95МС ракетоносца Ту-160, что говорит о явном износе большей части 95-х и невозможности ими выполнять полный объем боевых задач.

Дроны-камикадзе Shahed-136 в прошлом месяце использовались довольно интенсивно, но не настолько, чтобы установить новый абсолютный рекорд. Тем не менее РОВ пытаются применять эту компоненту не просто для террора, а информационно нагнетают панику, имитируя "безграничность возможностей".

К сожалению, на уловки российской пропаганды и новой тактики РОВ, заключающейся в накоплении ударных средств и осуществлении массовых налетов в несколько сотен воздушных объектов для имитации масштабного производства дронов-камикадзе, в Украине ведутся и даже распространяют этот нарратив через ряд информационных площадок.

Тем не менее, помимо информационного сопровождения, следует учитывать новую тактику как вызов нашей ПВО, ведь суть таких налетов – это перегрузка и истощение всей системы. Новые вызовы требуют новых решений.

Крайне негативная тенденция по применению fpv-дронов и очередной рекорд применения "Молния-2". Очевидно, что у России есть все возможности по наращиванию применения этих дронов не столько за счет своего внутреннего производства, сколько за счет поставок всего необходимого для масштабирования из Китая, вплоть до готовой продукции.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что практически по всем категориям, кроме ракет, Россия имеет возможности масштабировать производство средств поражения для проведения массированных ударов с целью перегрузки и прорыва ПВО.

Лето будет очень непростым, с множеством вызовов не только на поле боя в зоне боевых действий, но и для тыловой Украины.