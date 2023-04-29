Российские военные обстреляли Белозерку на Херсонщине: есть погибшие и раненые

В пятницу, 28 апреля, российские оккупационные войска обстреляли поселок Белозерка Херсонской области. Захватчики нанесли удары по территории местной больницы, есть жертва и пострадавшие.

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В одном из отделений медучреждения в результате атаки выбило окна. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram.

Также из-за обстрела были повреждены несколько частных домов, на местах, куда попали вражеские снаряды, начались пожары.

После ликвидации возгорания под завалами одного из домов обнаружили тело его владелицы. Погибшей женщине было 57 лет.

Еще три человека получили ранения разной степени тяжести. Двоим пострадавшим оказали помощь на месте, а еще одного мужчину отвезли в больницу с осколочными ранениями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупационные войска РФ в среду, 26 апреля, артиллерией и "умными" авиабомбами ударили по Херсонщине. В результате обстрела погиб мужчина. Также есть раненые, в том числе иностранный журналист.

– В четверг, 27 апреля, российские оккупационные войска ударили по жилому кварталу города Херсон. В результате атаки есть погибший.

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