Российские военные сдали украинским партизанам координаты ПВО С-400 в Крыму. Фото

Военные армии страны-агрессора РФ в оккупированном украинскому Крыму,которые служат в подразделениях ПВО, стали активно коммуницировать с партизанами. Один из них передал важную информацию о размещении установок С-400 "Триумф" в Сакском районе полуострова.

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Об этом 27 ноября сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Также были обнародованые фото и видео результатов обнаруженных вражеских систем ПВО.

В движении рассказали, что получают координаты комплексов С-400 от российских солдат в захваченном Крыму.

В частности, координатору "Атеш" по Крыму начали регулярно писать военные РФ, которые служат в подразделениях ПВО.

Они жалуются на невыносимые условия службы и все чаще выражают желание вернуться домой, рассказали партизаны.

Один из таких военных передал важные данные о размещении четырех комплексов С-400 и складов ракет к ним в Сакском районе, недалеко от Евпатории.

Эти данные уже переданы друзьям "Атеш" в Силах обороны Украины "для оперативного реагирования", рассказали в движении.

"Такой успех стал возможен благодаря работе нашего движения и готовности российских солдат сотрудничать. Каждый может стать частью этой борьбы за освобождение Крыма", – заявили в "Атеш" и призвали пополнять ряды движения, написав в Telegram @Ametham_atesh_ua.

⁩Как сообщал OBOZ.UA, утром в среду, 27 ноября, в оккупированном Крыму прогремели взрывы в районах военных аэродромов "Бельбек" и "Саки". Гауляйтер Севастополя Развожаев заявил о якобы сбитии "всех пяти БПЛА" над морем, однако, по данным СМИ, на самом деле на полуострове есть прилеты.