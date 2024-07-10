Российские военные уронили ракету "Калибр" на деревню в Калмыкии: на месте падения возникла воронка

В России ракета "Калибр", которую использует ВМФ РФ, "потерялась" вблизи села Соленое в Калмыкии. Предварительно, она могла быть неисправной.

Видео дня

Инцидент произошел утром 8 июля – когда страна-агрессор устроила массированный воздушный обстрел Украины. Об этом сообщил проект ASTRA, ссылаясь на источник.

На месте падения образовалась воронка глубиной в два метра, но пострадавших нет.

Отметим: село Соленое находится в 180 километрах от Элисты (столица Республики Калмыкия), до границы с Украиной от населенного пункта – более 300 километров. Предельная дальность "Калибров" по наземным целям превышает 2,5 тысяч километров.

Российские снаряды уже неоднократно падали на территорию самой РФ. Особенно часто это происходит в приграничных регионах, в том числе в Белгородской области.

По данным ASTRA на 9 июля, российские ВКС уронили как минимум 125 авиабомб на свои и оккупированные территории Украины только за март, апрель, май, июнь и июль 2024 года.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 июля Российская Федерация устроила очередной обстрел Украины дронами-камикадзе Shahed-131/136. Силы ПВО сбили 14 из 20 российских БПЛА. Было попадание в энергообъект в Ривненской области. Также враг ударил по нашей стране пятью ракетами разных типов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!