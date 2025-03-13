Российские войска активизировали атаки на Купянском направлении: в ГПСУ рассказали о ситуации

Российские войска активизировали свои атаки на Купянском направлении. Однако Силы обороны Украины активно выражают врага еще на подступах к переднему краю позиций.

Видео дня

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона. Он отметил, что подразделения пограничников по боевым бригадам и другим пограничным отрядам находятся на нескольких направлениях фронта.

В частности, они работают на Купянском, Лиманском, Северском и Краматорском.

"За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается совершать штурмовые действия по нашим позициям", – сказал спикер.

Для обнаружения врага на переднем крае пограничники используют дроны. Кроме этого, подразделения ГПСУ имеют на вооружении артиллерийские подразделения и РСЗО, активно применяемые для уничтожения противника.

Демченко также добавил, что на границе с Россией, в частности в Черниговской и Харьковской областях, за последнее время не было зафиксировано попыток вражеских диверсионных групп.

Напомним, воины ВСУ показали удары по ВС РФ в Харьковской области, которые осуществили операторы FPV-дронов 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". Они уничтожили БМП, танк и баги захватчиков, а также повредили САУ 2С4 "Тюльпан", еще две боевые машины пехоты и еще один танк.

Как ранее писал OBOZ.UA, согласно подсчету Генштаба, Силы обороны Украины за прошедшие сутки (9 марта) ликвидировали и ранили в боях около 1190 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожены 504 единицы вражеской военной техники и вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!