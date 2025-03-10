На Харьковщине уничтожены российские БМП, багги и танк, поражена САУ 'Тюльпан': детали точных ударов ВСУ. Видео

Воины ВСУ показали удары по ВС РФ на Харьковщине, которые осуществили операторы FPV-дронов 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". Они уничтожили БМП, танк и багги захватчиков, а также повредили САУ 2С4 "Тюльпан", две боевые машины пехоты и еще один танк.

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Кроме техники, двое оккупантов были ликвидированы и двое – ранены. Соответствующее видео 10 марта показал Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Командование уточнило, что 429 отдельный полк беспилотных систем продолжает выполнять боевые задания в районах Купянска и Двуречной.

"Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Принимаются все меры для недопущения ухудшения тактического положения", – заверили воины.

Как ранее писал OBOZ.UA, согласно подсчета Генштаба, Силы обороны Украины за прошедшие сутки (9 марта) ликвидировали и ранили в боях около 1190 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожено 504 единицы вражеской военной техники и вооружения.

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