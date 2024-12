Российские войска активизировали наступление на Курщине после периода относительного затишья: в ISW оценили ситуацию. Карта

Войска РФ недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе. После двухнедельного перерыва они снова начали использовать бронетранспортеры и бронемашины, проводя усиленные атаки.

Видео дня

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 8 декабря.

Согласно этим данными, российские войска продвинулись на южную окраину Новоивановки (к юго-востоку от Коренево). Пропагандисты утверждали, что армия РФ отбила Плехово (к юго-востоку от Суджи), продвинулась к Куриловке и Гуево (к югу от Суджи), а также в районе Нижнего Клина (к юго-востоку от Коренево).

Российские источники писали, что линия фронта проходит вдоль реки Псел (к западу от Плехово), но ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Последние два дня бои продолжались юго-восточнее Коренево в районе Новоивановки, юго-восточнее Суджи возле Плехово и южнее города – в районе Гуево.

Российские провоенные блогеры жаловались, что украинские силы проводят атаки с использованием бронетехники, чтобы закрепиться на южной окраине Дарьино (к юго-востоку от Коренево). Также ВСУ действуют в селе Погребки (к северо-западу от Суджи) после безуспешных атак врага в направлении Новой Сорочины и Старой Сорочины, которые вынудили россиян отойти к окраинам Погребков.

Представитель украинской бригады, действующей в Курской области РФ, сообщил 8 декабря, что российские силы активизировали свои наступательные операции там после периода относительного затишья. По его словам, хорошо обученные и оснащенные подразделения российской 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) являются основной силой, проводящей атаки.

Также войска РФ используют бронетранспортеры и боевые бронированные машины после того, как не использовали тяжелую технику в течение последних двух-трех недель (примерно с 17 по 24 ноября). Установлено, что вблизи Дарьино действуют операторы беспилотников российской 83-й воздушно-десантной бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 декабря в ISW известили, что ВСУ заняли центр Погребков на фоне наступления на Курщине. Также украинские силы зашли в Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую и Новую Сорочину (к северо-западу от Суджи).

