Российские войска активизировались на Харьковщине и Донбассе: Силы обороны отразили 17 атак врага – Генштаб

За минувшие сутки российские оккупационные войска активизировали атаки в Харьковской и Донецкой областях. В общей сложности произошло 17 боевых столкновений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта.

Видео дня

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 25 мая. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Российские обстрелы

Ночью РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131". 36 из 36 были уничтожены нашими защитниками.

Всего в течение этих суток противник нанес 2 ракетных удара с ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны на Харьковщине, в результате чего поврежден частный дом. Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты в течение суток обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Гай, Каменская Слобода Черниговской области; Ходыно, Владимировка, Александровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелка, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка, Домашнее Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары в районе населенных пунктов Чайковка и Кисловка Харьковской области. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Тополи, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки, а также нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области и Ивано-Дарьевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Однако россияне ударили по авиации в районе Марьинки и обстреляли населенные пункты Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял, в частности, Угледар и Пречистовку.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львове, Высунцы, Белозерка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Потери России в войне за сутки

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, 1 радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.

Также, по данным Генштаба, оккупанты милитаризовали остров Джарилгач, который 19 мая соединен ими с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное. В частности, путинские войска разместили на острове около 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, похищенных у местного населения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 мая Украина вернула домой 106 своих воинов. Все освобожденные из плена 8 офицеров и 98 солдат и сержантов участвовали в боях на Бахмутском направлении, более половины из них считали пропавшими без вести;

– в ГУР МО подтвердили нанесение удара по борту судна "Иван Хурс", проводившего разведывательный рейс в Босфорском проливе. По меньшей мере, один из трех морских беспилотников, отправленных в атаку на вражеский корабль, достиг своей цели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!