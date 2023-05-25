'Они сражались за Бахмут и совершили подвиг': Украина возвращает из плена домой 106 защитников

В рамках очередного обмена пленными Украина 25 мая вернула домой 106 воинов. Все освобожденные из плена 8 офицеров и 98 солдат и сержантов принимали участие в боях на Бахмутском направлении, более половины из них считались пропавшими без вести.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Также удалось репатриировать тела двух погибших иностранцев и украинки.

"Мы возвращаем домой 106 наших людей. Это воины с Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше в глубь нашего востока. Каждый из них – герой нашего государства. Среди тех, кого возвращаем из плена, многие считались без вести пропавшими. Родные этих людей прошли сложный этап", – подчеркнул глава ОПУ.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, пропавшими без вести считались 68 из 106 освобожденных воинов.

Там также отметили, что часть освобожденных военнослужащих имеют проблемы со здоровьем.

"По меньшей мере, семь спасенных Защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому молодому - 21 год", – добавили в Координационном штабе.

Всего за время полномасштабной агрессии РФ из российского плена удалось вернуть 2430 человек. Среди них – 139 гражданских.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, вся наша команда выполняют задачи президента как можно скорее вернуть всех домой. Владимир Зеленский очертил эту задачу как одну из ключевых. Наш настоящий дом там, где о нас думают. Украина, которую мы строим все вместе – это место, где человек, гражданин, является самой высокой ценностью. Страна, в которой думают о людях. Наше общество мыслит именно такими категориями. Все наши люди будут дома. Работаем над этим дальше. И каждый обмен делает нас на шаг ближе к этой цели", – добавил Ермак.

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