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Хотели расстрелять: удивительная история защитника Мариуполя, дважды побывавшего в плену россиян

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
522
Хотели расстрелять: удивительная история защитника Мариуполя, дважды побывавшего в плену россиян

Среди 45-ти защитников и защитниц Мариуполя, которых Украина смогла вернуть из российского плена накануне, 6 мая, был освобожден уроженец Макеевки Евгений Чуднецов, для которого это освобождение стало уже вторым.

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Впервые в плен воин "Азова" на псевдо "Чудик" попал во время Широкинской операции в 2015-м, в неволе он пробыл более двух лет, во второй раз его пленили во время выхода защитников Украины из "Азовстали". Поразительную историю несгибаемого воина рассказала пользовательница Facebook Анна Ковальская.

Хотели расстрелять: удивительная история защитника Мариуполя, дважды побывавшего в плену россиян

Малая родина Евгения Чуднецова оккупирована Россией с далекого 2014 года. Неудивительно, что воин еще в начале российской агрессии против Украины встал на защиту родной земли – автоматчиком в полку "Азов".

Хотели расстрелять: удивительная история защитника Мариуполя, дважды побывавшего в плену россиян

Он участвовал в составе ударно-штурмовой группы во время боев под Широкино на Приазовье, тогда и попал в плен.

Хотели расстрелять: удивительная история защитника Мариуполя, дважды побывавшего в плену россиян

"В последний день мы варили суп, начался сильный обстрел. Тогда мы разъехались. Все было очень хаотично, - "Азов" вперемешку с сепаратистами. По БТРу, в котором он ехал, попал танк. Женя и многие из его полка получили осколочные ранения и контузии. Когда его взяли, он был не в состоянии обороняться", – вспоминал обстоятельства, при которых Евгений попал в плен, его побратим.

Хотели расстрелять: удивительная история защитника Мариуполя, дважды побывавшего в плену россиян

В плену над воином оккупанты устроили настоящее судилище.

"Там ему дали 30 лет колонии, "прокурор днр" требовал расстрелять. "Я был квинтэссенцией мирового зла: из добробата, местный, с татуировкой тризуба", – объяснял Евгений", – пишет Ковальская.

Вырвать Евгения из вражеского плена удалось в 2017 году. За время, пока он был в плену, умерла его мама.

Сам боец рассказывал, что жизнь ему спасла татуировка.

"Выжил благодаря татуировке. Они искали шеврон, дернули – а у меня трезубец, "черное солнце" на плече. Схватились за голову и говорят – мы тебе сейчас это с рукой отрежем. Потом один по рации сообщил: взяли всего растатуированного азовца. Те говорят: везите в Донецк. Сначала на эмоциях и ножом тыкали, и говорили, что расстреляют. Потом успокоились", – рассказывал впоследствии он.

Хотели расстрелять: удивительная история защитника Мариуполя, дважды побывавшего в плену россиян

Тогда защитники захватчики плоскогубцами выбили зубы, избивали, поломали ребра, гасили окурки о его голову, применяли пытки током и пытались сломать морально. Однако потерпели неудачу: после освобождения из плена и короткой реабилитации Евгений снова вернулся в родное подразделение.

После заключения нового контракта служил начальником медслужбы батальона.

Хотели расстрелять: удивительная история защитника Мариуполя, дважды побывавшего в плену россиян

"Прежде всего я стрелок, во вторую – парамедик. То есть ты обычный боец, но если что-то случается, то оказываешь медицинскую помощь – вытаскиваешь людей из поля боя", – объяснял Чудик.

Когда его в 2020-м спросили, что бы он изменил, если бы смог вернуться в прошлое, Евгений коротко ответил: "Взял бы больше патронов".

Хотели расстрелять: удивительная история защитника Мариуполя, дважды побывавшего в плену россиян

После начала полномасштабного вторжения Евгений участвовал в обороне Мариуполя и "Азовстали". Тогда и попал в плен во второй раз. И через год неволи снова вдохнул воздух свободы 6 мая, в ходе последнего обмена пленными.

Хотели расстрелять: удивительная история защитника Мариуполя, дважды побывавшего в плену россиян
Хотели расстрелять: удивительная история защитника Мариуполя, дважды побывавшего в плену россиян

Напомним, накануне, 6 мая, Украина вернула из плена 45 своих защитников и защитниц. Все они участвовали в обороне Мариуполя и "Азовстали".

За освобождение 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров полка "Азов" наше государство отдало России трех пилотов, которые бомбили мирные города и села нашего государства и были захвачены воинами Сил обороны Украины.

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