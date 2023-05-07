Хотели расстрелять: удивительная история защитника Мариуполя, дважды побывавшего в плену россиян

Среди 45-ти защитников и защитниц Мариуполя, которых Украина смогла вернуть из российского плена накануне, 6 мая, был освобожден уроженец Макеевки Евгений Чуднецов, для которого это освобождение стало уже вторым.

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Впервые в плен воин "Азова" на псевдо "Чудик" попал во время Широкинской операции в 2015-м, в неволе он пробыл более двух лет, во второй раз его пленили во время выхода защитников Украины из "Азовстали". Поразительную историю несгибаемого воина рассказала пользовательница Facebook Анна Ковальская.

Малая родина Евгения Чуднецова оккупирована Россией с далекого 2014 года. Неудивительно, что воин еще в начале российской агрессии против Украины встал на защиту родной земли – автоматчиком в полку "Азов".

Он участвовал в составе ударно-штурмовой группы во время боев под Широкино на Приазовье, тогда и попал в плен.

"В последний день мы варили суп, начался сильный обстрел. Тогда мы разъехались. Все было очень хаотично, - "Азов" вперемешку с сепаратистами. По БТРу, в котором он ехал, попал танк. Женя и многие из его полка получили осколочные ранения и контузии. Когда его взяли, он был не в состоянии обороняться", – вспоминал обстоятельства, при которых Евгений попал в плен, его побратим.

В плену над воином оккупанты устроили настоящее судилище.

"Там ему дали 30 лет колонии, "прокурор днр" требовал расстрелять. "Я был квинтэссенцией мирового зла: из добробата, местный, с татуировкой тризуба", – объяснял Евгений", – пишет Ковальская.

Вырвать Евгения из вражеского плена удалось в 2017 году. За время, пока он был в плену, умерла его мама.

Сам боец рассказывал, что жизнь ему спасла татуировка.

"Выжил благодаря татуировке. Они искали шеврон, дернули – а у меня трезубец, "черное солнце" на плече. Схватились за голову и говорят – мы тебе сейчас это с рукой отрежем. Потом один по рации сообщил: взяли всего растатуированного азовца. Те говорят: везите в Донецк. Сначала на эмоциях и ножом тыкали, и говорили, что расстреляют. Потом успокоились", – рассказывал впоследствии он.

Тогда защитники захватчики плоскогубцами выбили зубы, избивали, поломали ребра, гасили окурки о его голову, применяли пытки током и пытались сломать морально. Однако потерпели неудачу: после освобождения из плена и короткой реабилитации Евгений снова вернулся в родное подразделение.

После заключения нового контракта служил начальником медслужбы батальона.

"Прежде всего я стрелок, во вторую – парамедик. То есть ты обычный боец, но если что-то случается, то оказываешь медицинскую помощь – вытаскиваешь людей из поля боя", – объяснял Чудик.

Когда его в 2020-м спросили, что бы он изменил, если бы смог вернуться в прошлое, Евгений коротко ответил: "Взял бы больше патронов".

После начала полномасштабного вторжения Евгений участвовал в обороне Мариуполя и "Азовстали". Тогда и попал в плен во второй раз. И через год неволи снова вдохнул воздух свободы 6 мая, в ходе последнего обмена пленными.

Напомним, накануне, 6 мая, Украина вернула из плена 45 своих защитников и защитниц. Все они участвовали в обороне Мариуполя и "Азовстали".

За освобождение 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров полка "Азов" наше государство отдало России трех пилотов, которые бомбили мирные города и села нашего государства и были захвачены воинами Сил обороны Украины.