Кого Украина отдала России вместо защитников Мариуполя: известны имена и истории пилотов

Украина 6 мая вернула из российского плена 45 своих граждан. В свою очередь государство-террорист получило обратно троих пилотов – Максима Криштопа, Сергея Малова и Сергея Косика.

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В начале полномасштабной войны военные преступники наносили авиаудары по мирным украинским городам. Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Подполковник Криштоп в должности заместителя командира 47-го авиаполка в Воронеже бомбил Балаклею и Изюм Харьковской области. Следовательно, на его счету не одна жертва. Самолет с оккупантом сбили в первый месяц войны. В марте 2022 года на пресс-конференции российских пилотов Криштоп якобы покаялся в преступлениях, совершенных российской авиацией.

Еще один оккупант, которого вернули в РФ, Сергей Малов – майор, командир звена 159-го авиаполка в Карелии. До попадания в плен военный преступник совершил более 20 боевых вылетов. Также оккупант утверждал, что якобы бомбил только антенны радиолокационных станций.

Третьим оккупантом, которого вернули в РФ, был Сергей Косик – заместитель командира 14-го авиаполка в городе Курск. В начале полномасштабной войны на самолете Су-30СМ военный преступник бомбил Харьков и Балаклею.

Цаплиенко отметил, что после возвращению в РФ военные преступники, вероятно, будут рассказывать, что их якобы пытали в Украине.

"Главное, чтобы они не решили вернуться за штурвалами своих "сушек", потому что, если вернутся, второй обмен вряд ли для них произойдет", – отметил журналист.

Напомним, Украина 6 мая вернула из российского плена 45 украинцев. Среди них – 42 защитника и трое защитниц Мариуполя, 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров. Среди освобожденных есть семьи, которые были созданы на "Азовстали", а одного из воинов удалось освободить из российского плена уже во второй раз.

Ранее сообщалось, что 26 апреля Украина смогла освободить из российского плена 44 украинца. Среди них – защитники Мариуполя, Херсонщины и востока. Освобождены были 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров, а также двух гражданских украинцев.