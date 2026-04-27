Российские войска наращивают интенсивность атак на южном направлении: Волошин рассказал о ситуации

Военные российской оккупационной армии усиливают интенсивность атак на южном направлении. Для ударов, среди прочего, противник привлекает беспилотники и авиацию.

Видео дня

В то же время украинские защитники сдерживают давление агрессора и на некоторых участках устанавливают контроль на позициях. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Ситуация на юге

За прошедшие сутки, по словам Волошина, было зафиксировано 26 авиаударов со стороны российских захватчиков. Кроме того, враг увеличил количество боевых столкновений, обстрелов и ударов дронами.

Самые интенсивные действия противника фиксируются на Гуляйпольском и Александровском направлениях. В то же время под постоянными ударами находятся почти все населенные пункты вблизи линии фронта. В частности, под массированным ударом оказалась Камышеваха Запорожской области.

"Ситуация довольно непростая, но Силы обороны Украины действуют на некоторых участках фронта довольно уверенно, и мы возвращаем под контроль определенные позиции. Поэтому говорить о том, что враг имеет какие-то успехи у нас на юге, нельзя, потому что мы его бьем", – объяснил представитель Сил обороны юга.

Данные от Генштаба

По информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 27 апреля, на Александровском направлении российские войска совершили девять атак в районах Александрограда, Калиновского, Сичневого, Злагоды, Хорошего, Вербового и Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 37 штурмовых действий оккупантов в сторону Доброполья, Железнодорожного, Варваровки, Чаривного, Прилук, Староукраинки, Горького, Воздвижевки, Святопетровки, Оленоконстантиновки, Цветкового, а также в районе Мирного.

Напомним, по информации аналитиков американского Института войны, недавно российские войска активизировали наступательные операции на северо-запад и юго-запад от Гуляйполя и удары, направленные на нарушение логистики в этом районе. Оккупанты продолжили ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 810 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 326 тыс. 460 человек. Также за сутки Россия потеряла 1 286 единиц вооружений и техники, включая дроны.

