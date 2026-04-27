Силы обороны сократили численность армии России еще на 810 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 810 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 326 тыс. 460 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 27 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали четыре боевые бронированные машины (24 467), 26 артиллерийских систем (40 737), 1 128 БпЛА оперативно-тактического уровня (259 219).

Также уничтожено 128 единиц автомобильной техники и автоцистерн (91 710).

За сутки Россия потеряла 1 286 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 11 892 танка, 1 753 РСЗО, 1 254 средства ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 579 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 136 единиц спецтехники.

Как писал OBOZ.UA, накануне в Генштабе отчитались о поражении двух военных эшелонов, НПЗ "Ярославский" и объектов ПВО врага.

А в СБУ рассказали об ударах по 3 вражеским кораблям, истребителю и объектам ПВО в Крыму.

