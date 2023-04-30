Российские войска обстреляли Херсонщину: один человек погиб, за жизнь второго борются врачи

Российские войска 30 апреля снова обстреляли деоккупированную часть Херсонщины. Под артиллерийским огнем врага оказались Белозерка и Одрадокаменка.

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В одном из населенных пунктов погибла женщина, во втором – тяжелые ранения получил молодой человек, врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

"Российская артиллерия в очередной раз атаковала Белозерку. Из-за обстрелов тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за жизнь потерпевшего", –подчеркнул руководитель ОВА.

Снова под вражеским огнем оказалась и Одрадокаменка Тягинской громады. Снаряды оккупантов прицельно ударили по жилому дому, убив 58-летнюю женщину.

Напомним, накануне оккупанты обстреляли Краматорск и Херсонщину.

В результате обстрелов Краматорска разрушения получили три жилых дома, с ранениями и ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы мама с дочерью-школьницей.

На Херсонщине вражеские снаряды убили гражданскую женщину, ранения получили еще двое мирных жителей.

На следующий день, 30 апреля, враг снова ударил по Краматорску: по городу враг выпустил 5 ракет.

Также захватчики в этот день обстреляли Авдеевку: утром по городу били из "Градов" и танков, днем – нанесли авиаракетный удар по центру населенного пункта, разрушив три многоквартирных дома: они сложились до фундамента, как карточные домики.