Российские войска продолжили наступление на Курщине: в ISW объяснили, где идут бои, и оценили ситуацию. Карта

Подразделения армии РФ во время атак недавно продвинулись в Курской области. Оттуда они продолжали обстрелы остальных украинских позиций на российской территории и вблизи Басовки Сумской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 20 марта. Там назвали части ВС РФ, атакующие украинские силы в этом районе боевых действий.

Со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, отмечается, что российские войска продвинулись на севере Рубанщины (к западу от Суджи) и в лесистой местности к юго-востоку от Гоголевки (непосредственно к западу от Рубанщины).

Не подтверждают в ISW утверждения российских милитаристов о "зачистке" Гоголевки и том, что северная часть Басовки на Сумщине (западнее Суджи) якобы является спорной "серой" зоной. Также нет подтверждений заявлениям пропагандистов об "успешном" продвижении войск РФ к востоку от Новенького (к северу от Басовки).

Известно, что 19 и 20 марта российская армия продолжала обстрелы остальных украинских позиций в Курской области РФ и вблизи Басовки Сумской области.

Ныне в ближнем тылу Суджанского района действуют подразделения 92-го мотострелкового полка РФ (201-я военная база центрального военного округа) и десантно-штурмовой бригады "Ветераны" (так называемый добровольческий корпус). Кроме этого, подразделения операторов БПЛА отряда "Смуглянка" ведут разведку вблизи Гуево (южнее Суджи), а под Куриловкой действуют подразделения 810-й отдельной бригады морской пехотной бригады (Черноморский флот РФ).

Отдельно в ISW указали на слова спикера Государственного департамента США Темми Брюс, которая 19 марта осудила участие Северной Кореи в войне России против Украины и выразила обеспокоенность российской поддержкой КНДР. Она подчеркнула, что обе страны с диктаторским режимом несут ответственность за продолжение войны в Украине и призвала прекратить военную поддержку с обеих сторон.

Северная Корея поставляла России баллистические ракеты KN-23, артиллерийские снаряды и личный состав в ее постоянных усилиях поддержать войну России против Украины. Украинские и другие западные официальные лица ранее отмечали, что участие КНДР в наступательных операциях РФ на Курщине и более широкое сотрудничество с Москвой особенно усилили военный потенциал Пхеньяна, что может создавать риски для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центральном разведывательном агентстве США (ЦРУ) опровергли заявления Трампа и Путина об окружении ВСУ на Курщине. В ведомстве отметили: украинские воины столкнулись там с сильным давлением ВС РФ, но они не полностью оцеплены; эта информация была доведена американскому лидеру, но он продолжает публично повторять российский тезис об "окружении".

