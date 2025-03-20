В ЦРУ опровергли заявления Трампа и Путина об окружении ВСУ на Курщине – Reuters

Украинские воины столкнулись с сильным давлением ВС РФ в Курской области, но они не полностью окружены, заявили разведки европейских стран, а также США. Центральное разведывательное управление представило соответствующую информацию главе Соединенных Штатов Дональду Трампу на прошлой неделе, однако он продолжает публично повторять российский тезис об "окружении" Сил обороны на Курщине.

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Об этом заявило агентство Reuters. Оно ссылается на информацию трех американских и европейских чиновников, имена которых не раскрываются.

Кремлевский диктатор Владимир Путин начал говорить об "окружении" ВСУ 13 марта. Эксперты описали это как дезинформацию, призванную показать, что Россия "идет на уступки", якобы спасая жизни украинских солдат, что дает Путину рычаг давления в переговорах о прекращении огня.

14 марта Трамп публично повторил заявления российского главаря. Он написал в своей соцсети Truth Social, что просил Путина "пощадить жизни тысяч украинцев", которые якобы были "полностью окружены" и уязвимы. И якобы Путин ответил, что сделает это, если они сдадутся.

Во время выступления в вашингтонском Центре Кеннеди в понедельник и в интервью Fox News во вторник Трамп снова повторял эту же дезинформацию.

Президент Владимир Зеленский и Генеральный штаб ВСУ подчеркивали, что украинские силы не находятся в окружении, но были вынуждены оставить некоторые позиции.

"Это, вероятно, часть усилий Путина, направленных на то, чтобы показать, что они "выигрывают войну", что "сопротивление бесполезно" и что "большая сила России неизбежно принесет победу". Это находит отклик у Трампа", – объяснил Марк Канчиан, отставной полковник морской пехоты и старший советник американского Центра стратегических и международных исследований.

Он добавил, что "обе стороны маневрируют, чтобы занять более выгодную позицию до переговоров".

Как писал OBOZ.UA:

– Министр обороны Украины Рустем Умеров также говорил, что на территории российской Курщины ни одно украинское подразделение не находилось в окружении. Силы обороны отошли с некоторых позиций, чтобы занять более выгодные.

– Оккупанты пытаются накопить силы и закрепиться на Сумщине в районе сел Новенькое и Журавка, чтобы перерезать часть логистических путей для украинских войск, выполняющих операцию в Курской области России. Для этого враг использует малые штурмовые группы, пытающиеся зайти на украинскую территорию, сообщали в ГПСУ.

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