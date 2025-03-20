Пытаются закрепиться в районе двух сел и перерезать логистику: в ГНСУ рассказали о замысле россиян в Сумской области

Российские оккупанты пытаются накопить силы и закрепиться на Сумщине в районе сел Новенькое и Журавко, чтобы окружить украинские войска, выполняющие операцию на Курской области, или перерезать им логистические пути. Для этого враг использует малые штурмовые группы, пытающиеся зайти на украинскую территорию.

Видео дня

Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона. Он объяснил замысел российских захватчиков.

По словам Демченко, протяженность границы в пределах Сумской области с Россией составляет почти 530 км. Но больше всего сейчас украинцев интересует ситуация в направлении двух населенных пунктов – Новенькое и Журавка.

"Конечно, за последний период враг пытается там совершить определенные действия для того, чтобы расширить зону активных боевых действий уже по территории Украины". И для этого он использует малые штурмовые группы, пытающиеся зайти на нашу территорию. Скорее всего, враг тем самым хочет добиться попытки окружить Силы обороны Украины, которые находятся в Курской области, потому что фактически направление этих населенных пунктов — это край той территории в пределах Курщины, где находятся украинские военные и ведут свою операцию. Или же таким образом враг стремится перерезать логистические пути", – пояснил спикер ГНСУ.

Демченко заверил, что в Сумской области нет большой группировки врага, речь идет о небольших штурмовых группах до пяти человек.

"В отдельных случаях видим, что эти группы также пытаются использовать квадроциклы, потому что их задача – это максимально быстро и глубоко продвинуться по территории Украины для того, чтобы закрепиться, ожидать какого-либо подкрепления, накопиться, и, собственно, расширять зону активных боевых действий", – пояснил представитель ГНСУ.

При этом Андрей Демченко подчеркнул, что подразделения пограничников и вооруженных сил не дают врагу закрепиться на украинской территории.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация на границе Сумской области с Курской областью находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом официально сообщил Генштаб. Командование еще раз призвало доверять только официальным источникам и проверять информацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!