Ни одно подразделение не в окружении: в Минобороны прояснили ситуацию на Курщине

На территории российской Курской области ни одно украинское подразделение не находится в окружении. Силы обороны отошли из некоторых позиций, чтобы занять более выгодные.

Видео дня

Об этом Fox News рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров. Он подчеркнул, что воины контролируют значительную территорию противника.

Для сохранения сил, командование провело плановую передислокацию бойцов на более выгодные оборонительные позиции.

"Сейчас ни одно подразделение не в окружении. А заявления о "тысячах окруженных военных" – неправдивы. Похожую информацию россияне в прошлом году распространяли во время саммита БРИКС, но тогда это не подтвердилось. Итак, это продолжение пропаганды", – отметил Умеров.

Глава МО сказал, что наши воины продолжают активную оборонительную операцию с наступательными действиями на флангах врага, чтобы предотвратить вторжение россиян на территорию Сумщины.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что РФ накапливает силы для удара по Сумской области. В то же время речь не идет о наступлении на Сумы.

– Журналист Юрий Бутусов также опровергал сообщения россиян о "котле" для украинских войск в Курской области РФ. По его словам, угроза масштабного наступления на Сумы и область значительными силами пока нет, хотя атаки малых групп возможны.

– В ОТГ "Северск" 16 февраля заявили, что малые группы российской пехоты действительно пытаются штурмовать наши позиции на границе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!