Пехота РФ пытается продвинуться на границе с Сумщиной: в ВСУ рассказали о ситуации

Малые группы российской пехоты пытаются штурмовать наши позиции на отдельных участках границы РФ с Сумской областью Украины. Враг собрал относительно большую концентрацию сил на Курщине.

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Об обстановке на передовой рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник. Военный выступил в эфире новостного телевизионного марафона 16 марта.

"Мы предпринимаем все подготовительные меры для того, чтобы не давать врагу вклиниваться в нашу территорию в Сумской области", – заверил он.

Мысник отметил, что сейчас самая большая концентрация ВС РФ вблизи границы с Сумской областью – на Курском направлении, где россияне продолжают атаки на украинских военных.

Оккупанты также предпринимали попытки "подгонять" военную технику к границе, однако защитники Украины своевременно обнаруживают такие действия и наносят удары по противнику.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб ВС Украины утром 16 марта подтвердил, что украинские воины ушли из города Суджа Курской области Российской Федерации. Но на территории региона продолжались боевые столкновения.

– Президент Владимир Зеленский заявлял, что у врага есть планы окружить наши войска на Курщине – и для этого оккупанты планируют наступление на территории Украины.

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