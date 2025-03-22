В субботу, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский посетил военных в Харьковской области. Там, в частности, он заслушал доклады командиров о боевых действиях по защите региона.

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Об этом украинский лидер написал в Telegram. Президент отметил, что в настоящее время враг на фронте теряет в разы больше техники и личного состава, чем украинские военные.

В Харьковской области президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт ОТУ "Харьков" и заслушал доклад командующего.

По словам Виктора Солимчука, российские оккупанты не оставляют попыток расширить плацдармы на севере Харьковской области. Он доложил о маневрах врага, штурмовых действиях, объеме сил и средств, а также о результатах ОТУ "Харьков" за последние месяцы, нанесенные потери и дальнейшие задачи по освобождению украинских городов и сел.

"Отдельно обсудили тактику борьбы с различными типами российских дронов, применение средств РЭБ и дронов-перехватчиков. Также командующий доложил об усилиях по защите гражданских жителей Харькова и области от БПЛА", – говорится в сообщении.

Президент поблагодарил воинов за службу ради Украины и отметил их орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.

"Большое уважение к вашим собратьям, которых, к сожалению, нет с нами, но они навсегда в истории нашей страны. С большим уважением и благодарностью поклон их близким, родным. Вашим родным желаю здоровья, крепости, стойкости и справедливого мира. Победы Украине", – сказал глава государства.

Также Владимир Зеленский посетил командный пункт 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", выполняющей задачи по освобождению Харьковской области.

Президент заслушал доклад командира бригады Игоря Оболенского по поводу актуальной обстановки в полосе ответственности его подразделения.

Владимир Зеленский ознакомился с цифровизированной системой анализа и управления, разработанной бригадой.

Глава государства пообщался с военными и поблагодарил их за защиту Украины и всех наших людей. Президент отметил воинов государственными наградами, в том числе орденами "За мужество" ІІ и ІІІ степеней и медалями.

"Хочу поблагодарить за то, что действительно приближаете Украину к устоявшемуся справедливому миру, к победе. Мы все этого очень хотим, и каждый шаг важен. Результаты "Хартии" высокие. Благодарен за такой результат. Благодарен, что враг теряет в разы больше, чем мы. Я думаю, что это большое преимущество, которое есть у нас – ум и такое отношение к людям. Спасибо за это", – сказал президент.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 22 марта приехал в Донецкую область. Он сделал остановку у стелы на въезде в регион, давно ставшую знаковым местом, чтобы почтить память защитников, отдавших жизнь за Украину.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, сколько украинцев вернули из российского плена. Освобождение военнопленных и гражданских пленников, считает он, должно стать одним из первых ключевых шагов на пути к завершению войны. Об этом Украина говорит на всех уровнях контактов с США.

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