Российская оккупационная армия смогла продвинуться на главном украинском выступе в Курской области на фоне боев в этом районе 30 октября. В частности, захватчики имеют успехи в центральной части Новоивановки (к юго-востоку от Коренево).

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В свою очередь украинские военнослужащие провели контратаки на позиции российских войск. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Бойцы ВСУ контратаковали к юго-востоку от Коренево в районе Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Толстого Луга и к юго-востоку от Суджи в районе Плехово. Большая часть населенного пункта Новоивановка остается в "серой зоне".

Кремлевские пропагандисты утверждают, что российские войска вошли в Плехово, но позже заявили, что оккупанты не смогли закрепиться в этом районе. Представитель украинской бригады, действующей в Курской области, сообщил 29 октября, что российские войска перешли на использование мотоциклов, вездеходов и грузовиков после украинских ударов по российской тяжелой технике.

В ISW отметили, что подразделения российской 155-й бригады морской пехоты действуют в Курской области, но стали менее боеспособными после поражения в Угледаре зимой 2022-2023 годов и пополняют свои ранее "элитные" силы новобранцами из числа осужденных. Подразделения 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот, Южный военный округ) и 56-го полка ВДВ (7-я дивизия ВДВ) также действуют в Курской области. Сообщается, что подразделения 137-го российского воздушно-десантного (ВДВ) полка (106-я дивизия ВДВ) действуют в районе Зеленого Шляха (юго-восточнее Коренево).

Напомним, страна-агрессор Россия может задействовать северокорейских военнослужащих для вытеснения Вооруженных сил Украины с территории Курской области. Для выполнения этой задачи необходима группировка численностью от 80 тысяч и более.

Ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Владимир Путин косвенно подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины. Он не стал отрицать этого, а воспользовался привычным приемом, в очередной раз попытавшись перенести всю ответственность за эскалацию конфликта на западные страны.

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