Российские войска продвинулись в направлении Покровска и Курахово: в ISW рассказали, где шли бои. Карта

Войска РФ за последние дни продвинулись в отдельных районах Покровского и Кураховского направлений на Донетчине. Некоторые заявления пропагандистов о "поднятии триколора" в якобы захваченном населенном пункте не подтверждаются, но отмечается, что враг продолжает усиленные атаки.

О ситуации рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 6 ноября. Там указали, какие подразделения российское командование отправило на штурмы Курахово.

Согласно геолокационным кадрам, на которые ссылаются аналитики, армия РФ недавно продвинулась к юго-востоку от Новоалексеевки (юго-восток от Покровска). Российский блогер утверждал, что их силы прошли вперед в самом селе, но ISW не видел визуальных доказательств этого заявления.

При этом там подчеркнули, что 5 и 6 ноября окупанты продолжали атаковать к востоку от Покровска в районе Проминя, Миролюбовки и Григоровки; и к юго-востоку от райцентра – возле Крутого Яра, Новогродовки, Лысовки, Селидово, Вишневого и Новоалексеевки.

На фоне продолжающихся наступательных операций на Кураховском направлении фронта оккупанты похвастались продвижением в западной части Степановки. В сети пропагандисты распространили кадры, как личный состав 114-й мотострелковой бригады ВС РФ поднимает российский флаг над зданием в северо-западной части этого населенного пункта, что якобы указывает на его захват.

Подтверждения этому нет, как и заявлениям российских блогеров о продвижении подразделений армии РФ в Курахово, вблизи Новодмитровки и Берестков.

Хотя отмечается, что российские войска продолжали атаковать в районе Новодмитровки, Кременной Балки, Новоселидовки и Степановки, возле Гострого и Максимильяновки, в районе Ильинки, Вовченка и Островского 5 и 6 ноября.

Сообщается, что на Кураховском направлении действуют подразделения российских батальонов "Борз" и "Шторм" 110-й мотострелковой бригады (51-я армия) и 39-й мотострелковой бригады (68-й армейский корпус, Восточный военный округ) ВС РФ.

По данным ISW, у российских войск также есть продвижения на Купянском, Сватовском и Угледарском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, ветеран войны, общественный активист Олег Симороз оценил планы врага относительно Покровска и указал на проблему с обороной города, от которого войска РФ находится уже в восьми километрах. Он подчеркнул, что угроза для районного центра велика.

