Российские войска продвинулись в районах Покровска, Курахово и Угледара: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские войска имеют определенные успехи на украинской Донетчине. У них есть продвижение, в частности, на Покровском направлении.

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Также изменения линии фронта фиксируются вблизи Курахово и Угледара. О ситуации рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

Россияне 2-3 января продолжали наступательные действия в районе Белогоровки на Северском направлении, однако подтвержденных продвижений у них не было.

Также не принесли оккупантам подтвержденных результатов российские атаки вблизи Часова Яра и в черте города, а также у Белой Горы, Предтечино и Ступочек. Российские "военкоры" тем временем жаловались на украинские контратаки вблизи огнеупорного завода в Часовом Яру.

На Торецком направлении тоже сутки прошли без подтвержденных продвижений врага. Атаковали захватчики в пределах Торецка, а также возле Дилиевки (к северо-востоку от города), Щербиновки (к западу) и Нью-Йорка (южнее Торецка).

"Командир украинской минометной батареи, действующей на Торецком направлении, заявил, что российские войска маскируются в гражданскую одежду, чтобы обойти украинские передовые позиции – военное преступление, если подтвердится", – отметили аналитики.

По словам украинских военных, на Торецком направлении россияне идут в атаки штурмовыми пехотными группами численностью от 2 до 20 человек. При этом особенно активны эти штурмы в непогоду.

Также захватчики наращивают использование беспилотников с оптоволоконными кабелями, устойчивыми к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Оккупанты совершенствуют и увеличивают радиус действия таких беспилотников: сейчас он составляет более 10 километров.

А вот на Покровском направлении успехи у оккупационных сил есть. Геолокационные кадры от 3 января зафиксировали продвижение российских сил севернее Новогродовки (юго-восточнее Покровска) и вдоль трассы Т-05-15 Покровск-Новотроицкое шоссе северо-восточнее Шевченко (южнее Покровска).

Зато заявления российских "военкоров" о продвижении к Зверевому, к северо-западу от Воздвиженки, на один километр к северу от Волкового и в направлении Надеждинки пока ничем не подтверждаются.

В целом 2 и 3 января российские войска вели наступательные действия под самим Покровском; восточнее Покровска в районе населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Проминь; юго-восточнее Покровска возле Лысовки; к югу от Покровска – Даченское, Шевченко, Зеленое, Новый Труд; и к юго-западу от Покровска у Песчаного, Зверево, Соленого, Котлино, Успеновки, Нововасильевки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российское военное командование передислоцирует подразделения 41-й ООС с востока от Покровска к югу и юго-западу от Покровска.

Также Машовец утверждает, что подразделения 433-го мотострелкового полка (27-я мотострелковая дивизия) и подразделения 55-й ОМСБр наступают на Котлино (юго-западнее Покровска), чтобы перерезать трассу Покровск-Межевое.

К югу от Покровска, по его данным, сосредоточены подразделения 90-й танковой дивизии (41-й общевойсковой армии), а части ее 80-го и 239-го танковых полков и 228-го мотострелкового полка наступают на рубеже. Нововасиловка-Новоелизаветовка в направлении Успеновки (к западу от Нововасиловки) и Надеждинки (к западу от Новоелизаветовки).

"Заявления Машовца свидетельствуют о том, что российское военное командование сосредоточено на районах к югу и юго-западу от Покровска, а не к востоку от Покровска. Это согласуется с оценкой ISW о том, что российские войска, возможно, по крайней мере, временно смещают свое внимание с охвата Покровска с востока и запада на осуществление оппортунистических наступлений на запад по направлению к границы Донецкой и Днепропетровской областей", – отмечают аналитики.

Также продвижение россияне имели вблизи Курахово.

По словам того же Машовца, украинские войска, вероятно, недавно полностью отступили от Кураховской ТЭС западнее Курахово, а российские войска захватили населенный пункт Шевченко (северо-западнее Курахово).

Один из российских "военкоров" утверждал, что российские войска захватили Славянку (к северо-западу от Курахово), но ISW не нашло подтверждения этого заявления.

В целом 2 и 3 января российские войска вели наступательные действия под самым Курахово; северо-западнее Курахово возле Славянки, Петропавловки и Шевченко; и к западу от Курахово у Дачного.

Кроме того, российские войска недавно продвинулись северо-западнее Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 2 января, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в полях к югу от Разлива (к северо-западу от Угледара).

А вот заявления роспропагандистов о продвижении российских сил на 600 м в направлении Андреевки (к северо-западу от Угледара и к западу от Курахового) в ISW пока не подтверждают.

2 и 3 января российские войска продолжали наступательные операции северо-западнее Угледара в районе Янтарного, Константинополя, Константинопольского и Разлива.

3 января российские войска продолжали наступление в районе Великой Новоселки, но никакого подтвержденного продвижения не было.

Также за последние два дня захватчики вели наступательные действия возле самой Великой Новоселки, юго-западнее Великой Новоселки в районе Времьевки и к западу от Великой Новоселки в районе Новоселки. Украинские же войска, как пишут российские "военкоры", периодически контратакуют вблизи Великой Новоселки.

В действующих на Времьевском направлении украинских бригадах говорят: здесь россияне прежде всего сосредоточены на перерезании украинских сухопутных логистических путей, через которые получают обеспечение защитники, которые держат оборону в районе Курахово и Великой Новоселки. Россияне также отправляют небольшие пехотные группы в "серые зоны", чтобы попытаться продвинуться к украинским позициям.

Напомним, накануне в ISW также сообщали, что российские войска продвинулись на ряде направлений в Донецкой области. В то же время аналитики считают, что оккупанты могут переключить усилия по наступлению на Покровск на другую цель.

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