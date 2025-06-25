Российские войска расширяют использование мотоциклов вдоль линии фронта в Украине: в ISW оценили, что стоит за тактикой врага

Российские войска все активнее используют мотоциклы на передовой. Переход оккупантов к этой тактике фиксируется практически по всей линии фронта.

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В условиях современной войны такая легкая и маневренная техника дает врагу определенные преимущества по сравнению с тяжелыми бронемашинами, вероятно в будущем мотоциклы Россия будет использовать и за пределами Украины. Подробности сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики фиксируют все больше признаков расширения российскими войсками использования мотоциклов по всей линии фронта в Украине.

О том, что россияне все чаще интегрируют мототехнику в свои тактики нападения и что угроза от такой интеграции растет, в частности говорят украинские военные. Так, защитник из рядов одной из украинских бригад заявил накануне, что оккупанты на мотоциклах больше не атакуют вдоль дорог, а преимущественно осуществляют атаки через открытые поля и пытаются обойти украинские инженерные препятствия вдоль линии фронта.

А украинская разведывательная организация Frontelligence Insight обнародовала некоторую информацию о тактической доктрине, которую российские военные устанавливают для использования мотоциклов.

По данным Frontelligence Insight, российские войска преимущественно используют мотоциклы как вид транспорта для атакующей пехоты для поддержки миссий диверсии, разведки, инфильтрации и фланговой поддержки. Действуют российские оккупанты отрядами из 6-8 мотоциклов по 1-2 человека на каждом из них (поэтому численность личного состава в такой группе может варьироваться от 6 до 16 человек). Каждый такой отряд оснащен 2-4 переносными системами РЭБ и одним средством для сканирования украинских беспилотников.

Кроме непосредственно штурмов, по данным Frontelligence Insight, российские войска также используют мотоциклы для эвакуации раненых и логистической поддержки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщал в мае 2025 года, что российские войска преимущественно используют мотоциклы вместе с бронетехникой. Однако ситуация меняется и в последние недели выглядит так, будто российские захватчики все больше полагаются именно на мотоциклы как средство передвижения и продвижения, независимое от танков и бронетехники.

Frontelligence Insight также сообщила, что по состоянию на весну 2025 года российские войска обучали личный состав оккупационной армии управлять мотоциклами и вездеходами (квадроциклами) на специально созданных мотокроссовых трассах в России и на оккупированной части Украины. Также внедряются более "продвинутые" учебные программы, где оккупантов учат, в частности, уклоняться от дронов. Продолжительность этих курсов колеблется от 16 часов до более месяца.

Используют российские захватчики преимущественно мотоциклы иностранного производства, прежде всего из Китая. Большую часть мототехники для подразделений на передовой закупают российские волонтерские организации. Однако внутренние документы минобороны РФ, с которыми ознакомились в Frontelligence Insight, свидетельствуют, что российское командование намерено масштабировать новую тактику на всю армию и оснастить более половины пехотных сил ВС РФ мотоциклами, вездеходами и багги. Которые, предполагают аналитики, могут ездить в будущем не только по украинской земле.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска, вероятно, все больше будут зависеть от мотоциклов и других быстрых небронированных транспортных средств, поскольку медленные транспортные средства стали небезопасны на более прозрачном поле боя Украины. Усилия России по интеграции тактических инноваций, таких как использование мотоциклов, в передовые подразделения, свидетельствуют о том, что российские военные усваивают уроки современной наземной войны, которые они намерены использовать за пределами войны в Украине", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что Россия пытается повлиять на намерения НАТО увеличить оборонные расходы. Российские чиновники во главе с диктатором Владимиром Путиным в публичных заявлениях искажают длительные усилия по реструктуризации и расширению своего военного потенциала как оборонительную реакцию на НАТО.

Параллельно агрессор усиленно работает над повышением боевых возможностей российских вооруженных сил.

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