Российские войска теряют преимущество в артиллерии: в ОСГВ 'Хортица' рассказали об обстановке на фронте

Российская армия теряет преимущество над Вооруженными силами Украины в артиллерийских снарядах. Ранее оккупанты преобладали в данном вооружении над украинскими военными пять к одному.

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Об этом в телеэфире рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. На сегодняшний день на разных направлениях соотношение в пользу противника в использовании артиллерийских снарядов составляет примерно полтора к одному, а на отдельных участках достигает один к трем.

"В начале войны соотношение снарядов было где-то приблизительно пять к одному в пользу России. Теперь же на разных направлениях преимущество противника в использовании артиллерийских снарядов составляет где-то полтора к одному, а на некоторых – один к трем. Это позволяет врагу бить артиллерией по квадратам в то время, как наши бойцы все отправляют и каждый артиллерийский снаряд – в цель", – рассказал Волошин.

По его словам, в последнее время россияне теряют преимущество в артиллерии, однако компенсируют это ударами авиации и сбросом авиабомб.

Напомним, в войне против Украины войска России продолжают нести значительные потери в живой силе, чтобы добиться тактических успехов на фронте в западной части Донецкой области. Агрессор теряет примерно 53 военных на каждый квадратный километр захваченной украинской территории, все это разрушает жизнеспособность российской экономики.

Аналитики Института исследования войны считают, что ограниченный резерв рабочей силы России, возможно, не сумеет поддерживать этот уровень утрат в среднесрочной перспективе.

Как сообщал OBOZ.UA, потери армии России за время полномасштабного вторжения в Украину на утро 10 декабря достигли почти 756 тысяч человек. На этом фоне в РФ заявили, что государство-агрессор "близко к достижению поставленных целей СВО".