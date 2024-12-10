В России после потери почти 756 тыс. солдат заявили, что близки к достижению целей 'СВО'

Потери армии России за время полномасштабного вторжения в Украину к утру 10 декабря достигли почти 756 тысяч человек. На этом фоне в РФ заявили, что государство-агрессор "близко к достижению поставленных целей СВО".

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Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Его цитируют российские пропагандистские СМИ.

В представлении Нарышкина, потеряв свыше 750 тысяч военнослужащих ликвидированными и ранеными, РФ существенно "приблизилась" к достижению "целей СВО". Попутно он в очередной раз сигнализировал о нежелании РФ садиться за стол переговоров.

"Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим [президента Украины Владимира] Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", – заявил директор СВР РФ.

По данным украинского Генштаба, по состоянию на утро 10 декабря 2024 года общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 755 940 оккупантов. Только за минувшие сутки армия российского диктатора Владимира Путина потеряла 1350 военнослужащих.

При этом Нарышкин снова взялся рассуждать о "глубинных связях" между Россией и Украиной, а также приписал США присущую РФ "одержимость Украиной", которая стала "разрушительной".

"Запад поставил перед собой амбициозную цель разорвать не только экономические, политические, но и глубинные исторические и гуманитарные связи между нашими странами... При этом американская "одержимость" Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему", – выдал директор СВР РФ, обвинив в "атаках" на Россию США и Великобританию.

Ранее Нарышкин отличился заявлением, что Россия категорически отвергает любую "заморозку" войны в Украине. Тогда он также перечислял "цели СВО", сформулированные Путиным. Российский диктатор требует отдать ему Крым и всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, "урезать" украинскую армию, также Киев "должен" отказаться от планов по вступлению в НАТО, удовлетворившись таким "гарантом безопасности" как Россия

Напомним, 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери Украины в войне с Россией и последние данные о том, сколько военнослужащих потеряла РФ. По словам главы государства, с сентября соотношение потерь Украины и РФ составляет 1 к 5-6 соответственно.

Зеленский заявил, что за время полномасштабной агрессии РФ были ликвидированы 198 тысяч россиян, более 550 тысяч оккупантов получили ранения. С украинской стороны подтверждены ранения около 370 тысяч защитников и гибель 43 тысяч украинских героев. В безвозвратные потери не входят пропавшие без вести воины.