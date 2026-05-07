Российские войска уже начали весенне-летнее наступление: Трегубов рассказал о ситуации на фронте. Карта

Российские оккупационные войска уже начали весенне-летнюю наступательную кампанию, и вряд ли она будет обостряться, потому что уже является обостренной. Также он сказал, что враг редко использует бронетехнику, потому что она малоэффективна, а мототехнику использует ограниченно.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. Также он отметил, что на фронте наблюдается высокая насыщенность дронами различных типов.

Что известно

Трегубов отметил, что у российских войск уже продолжается наступательная кампания, поэтому ожидать еще какой-то активизации не приходится. Сейчас они не накапливают, а тратят ресурс.

"По состоянию на сейчас они уже наступают, идет активная фаза весенней российской кампании. Обостряться она вряд ли будет, потому что она уже обострена. Вопрос в том, когда они исчерпаются, пойдут опять-таки на еще одно пополнение и дальше попытаются, может, сделать что-то летом. Но по состоянию на сейчас как раз у них фаза не накопления ресурса, а скорее расходования этого ресурса", – отметил Трегубов.

Он добавил, что оккупанты по-прежнему редко используют бронетехнику, потому что она малоэффективна.

"Любая попытка наварить на танк еще одну дополнительную степень защиты и превратить его в совсем похожий на муравейник все равно неэффективна. Ну, пойдет на него еще на один дрон больше. Поэтому по состоянию на сейчас бронетехника почти не используется, мототехника используется ограниченно", – пояснил спикер.

В то же время, по словам Трегубова, на фронте наблюдается очень высокая насыщенность дронами различных типов, а вскоре появится и большое количество НРК. Он отметил, что теплая и бездождевая погода способствует активному использованию беспилотников для поражения врага.

Какова ситуация на фронте

Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области. На линии фронта в Запорожской области зафиксирована активность обеих сторон.

Так, геолокационные кадры, опубликованные 5 мая, подтверждают продвижение украинских сил на северо-восток от населенного пункта Каменское (к юго-востоку от города Запорожье). Это свидетельствует о сохранении инициативы на отдельных участках западной части области.

Кроме наземных операций, украинские войска продолжают методично уничтожать логистику и техническое оснащение противника. Видеозаписи с геолокацией подтверждают серию успешных ударов средней дальности в период с 3 по 5 мая.

На восточном фланге области зафиксирована активность российских войск. По данным аналитиков ISW, подразделения РФ провели серию инфильтрационных операций и продвинулись в направлении Гуляйполя. Геолокационные кадры от 6 мая показывают обстрел российскими войсками украинских позиций на юге Доброполья.

В свою очередь украинские войска обстреливали российскую позицию к востоку от Воздвижевки (северо-западнее Гуляйполя) после того, что, по оценке ISW, было инфильтрационной операцией армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия сейчас находится в самом сложном положении с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Сейчас продвижение войск РФ существенно замедлились, а потери личного состава остаются значительными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!