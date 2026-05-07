Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области – ISW

На линии фронта в Запорожской области зафиксирована активность обеих сторон. Украинские войска достигли тактических успехов в западной части региона, в то время как оккупанты пытались продвинуться в районе Гуляйполя.

Украинские защитники продвинулись к северо-востоку от населенного пункта Каменское. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Тактические успехи ВСУ

Геолокационные кадры, опубликованные 5 мая, подтверждают продвижение украинских сил к северо-востоку от населенного пункта Каменское (юго-восточнее города Запорожье). Это свидетельствует о сохранении инициативы на отдельных участках западной части области.

Помимо наземных операций, украинские войска продолжают методично уничтожать логистику и техническое оснащение противника. Видеозаписи с геолокацией подтверждают серию успешных ударов средней дальности в период с 3 по 5 мая.

Целью удара украинских войск стала российская радиолокационная система "Каста-2Е" к северу от оккупированной Елисеевки. Объект находился примерно в 64 километрах от текущей линии фронта, что подчеркивает эффективность украинских средств поражения в глубоком тылу.

Ситуация в районе Гуляйполя

На восточном фланге области зафиксирована активность российских войск. По данным аналитиков ISW, подразделения РФ провели серию инфильтрационных операций и продвинулись в направлении Гуляйполя. Геолокационные кадры от 6 мая показывают обстрел российскими войсками украинских позиций на юге Доброполья.

В свою очередь украинские войска обстреливали российскую позицию к востоку от Воздвижевки (к северо-западу от Гуляйполя) после того, что, по оценке ISW, было инфильтрационной операцией армии РФ.

Напомним, российские войска усиливают давление на Купянском направлении и провели миссии инфильтрации в районе Славянска Донецкой области и вблизи Доброполья на Запорожье.

