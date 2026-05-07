Россия находится в худшем положении на фронте с начала большой войны: эксперт назвал причины. Карта

Российская армия сейчас находится в самом сложном положении с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Сейчас продвижение войск РФ существенно замедлились, а потери личного состава остаются значительными.

Однако оккупанты пытаются влиять на украинское общество через новые тактики информационного и психологического давления. Об этом заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телеканала.

Нынешнее продвижение российских войск на фронте имеет "ползучий" характер и оценивается примерно в три квадратных километра в сутки. В то же время средние потери личного состава РФ достигают около 200 военных ежедневно.

Жмайло отметил, что именно из-за сложной ситуации на фронте Россия ищет новые способы давления на Украину. В частности, речь идет о попытках найти "слабые места" в украинском обществе и спровоцировать волну недовольства внутри страны.

Напоминаем, что в течение суток 6 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 890 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на линии фронта в Запорожской области зафиксирована активность обеих сторон. Украинские войска достигли тактических успехов в западной части региона, тогда как оккупанты пытались продвинуться в районе Гуляйполя.

