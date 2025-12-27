Российские z-блогеры устроили истерику из-за ситуации в Купянске и разоблачили ложь командования армии Путина – ISW

Украинские войска продолжают достигать тактических успехов в Купянске, что заставляет российских военных блогеров публично признавать поражения своей армии. Опубликованные видео и геолокационные данные подтверждают продвижение украинских сил в разных районах города.

Аналитики отмечают, что реакция со стороны пропагандистских каналов РФ становится все более панической, ведь реальные события не соответствуют официальным заявлениям Кремля. Об этом говорится в обзоре ISW.

Отмечается, что видео от 24 декабря демонстрируют удары российских войск по украинским позициям в центре Купянска, что подтверждает недавнее продвижение украинских подразделений.

Российские военные блогеры сами признали, что украинские войска контролируют центральный, западный, северо-западный и южный районы города.

Один из блогеров отметил, что российские силы не занимают позиций в центральном Купянске, а другой подтвердил, что украинские войска действуют практически по всему городу и сохраняют контроль над Купянском-Узловым районом к югу от Купянска.

Кроме того, украинские подразделения продвинулись в районе Западного и удерживают позиции к юго-востоку от Голубовки, а российские войска потеряли контроль над Кондрашовкой, Радковкой и Мировым.

Аналитики ISW отмечают, что недавние наступления украинских войск на восточном Купянске сделали положение российских подразделений на западном (правом) берегу реки Оскол "безнадежным", ведь это был последний путь снабжения для сил РФ на правом берегу. В результате российским войскам пришлось срочно оставить значительную часть своих позиций.

ISW подчеркивает, что признание этих поражений со стороны российских z-блогеров свидетельствует о серьезных проблемах в командовании армии РФ и эффективности действий украинских войск в районе Купянска.

