'Враг рассчитывал на 'авось': украинские военные показали, как уничтожают оккупантов на Купянском направлении. Видео

Украинская армия продолжает операцию по деоккупации Купянска Харьковской области. На этот раз армейцы уничтожили очередной российский отряд, который пытался проникнуть в город.

Кадры отражения атаки показала пресс-служба 14 ОМБр имени князя Романа Великого. Вражеские армейцы были ликвидированы вместе с их техникой.

"Враг двигался, останавливался, маскировался, рассчитывал на "авось". Не учел главного – глаза Княжеских дронаров видят дальше, чем болотникам кажется", – иронично отреагировала на кадры пресс-служба Оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

В результате операции были уничтожены грузовик ГАЗ-66, багги, легковое авто и два российских солдата.

"Ландшафт больше не спасает. Кто видит первый, тот смело диктует финал. Работаем дальше!", – говорится в сообщении пресс-службы бригады.

Ситуация под Купянском – последние новости

Напомним, в Купянске российские подразделения попали в окружение и фактически теряют любое присутствие в городе, в то же время за его пределами, на левобережье Оскола, они пытаются оттеснить украинские силы за реку.

Российские войска вряд ли смогут долго удерживаться в Купянске из-за проблем со снабжением, которое сейчас осуществляется только воздушным путем. Силы обороны шаг за шагом будут вытеснять оккупантов из домов и подвалов, где те закрепились.Нашим бойцам удалось взять под контроль 90% города.

Также недавно россияне решили повторить собственное "ноу-хау", испытанное ранее, в частности, на Курщине – и попытались подобраться к позициям украинских воинов на Купянском направлении, пробравшись по газовой трубе. Украинские воины вовремя обнаружили маневр оккупантов и ликвидировали не менее 40 российских штурмовиков, сделав невозможным вражеский прорыв.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на недавний визит президента Владимира Зеленского в Купянск, российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять об окружении города. Кремлевский глава утверждал, что в окружении оккупантов якобы находятся более 3 тысяч украинских военных.

