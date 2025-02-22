Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российские войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников, пытаясь прорвать оборону. В то же время Силы обороны Украины дают решительный отпор, нанося врагу значительные потери.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечернем своде. По данным штаба, по состоянию на 16:00 22 февраля произошло 54 боевых столкновения, наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Торецком, Краматорском, Северском и Курском направлениях.

Покровское направление – самый горячий участок фронта, где с начала суток оккупанты совершили 23 атаки в районах Водяного Второго, Новоторецкого, Елизаветовки, Променя, Даченского, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Андреевки и Улаклива. Украинские воины сдерживают натиск врага, отразив 21 атаку, еще два боя продолжаются. Оккупанты также нанесли авиаудары по Миролюбовке, Зверевому и Покровску.

На Торецком направлении российские силы семь раз атаковали позиции ВСУ вблизи Торецкаяи Дилиевки. Три боя продолжаются до сих пор. Кроме того, под вражеским авиационным ударом оказалась Константиновка.

На Краматорском направлении состоялось шесть вражеских штурмов в районах Васюкивки, Ступочек и Белой Горы, которые безуспешно завершились для захватчиков.

Также Силы обороны трижды отражали штурмы захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.

Сегодня на Новопавловском направлении россияне четырежды атаковали позиции ВСУ вблизи Константинополя и Бурлацкого. Под авиаударом оказалась Новопавловка.

Лиманское направление. Украинские воины успешно остановили три атаки в районах Ивановки, Ямполевки и Серебрянского леса.

На Ореховском направлении украинские воины отразили атаку врага в районе Пятихаток.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник не ведет активных наступательных действий.

Харьковское направление. Противник совершил четыре атаки в районах Волчанска, Фиголовки и Западного. В настоящее время продолжается еще одно боевое столкновение.

На Купянском направлении кафиры попытались прорваться вблизи Загрызового, но получили отпор.

В Курской операционной зоне в течение суток произошло две вражеские атаки. Российские войска совершили 12 авиаударов, свергнув 19 управляемых авиабомб. Также зафиксировано более 200 артиллерийских обстрелов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.

В других направлениях ситуация остается без существенных изменений.

Под ударами русской артиллерии оказались населенные пункты Черниговщины, в частности, Янжуловка и Николаевка.

Как сообщал OBOZ.UA, на восточной линии фронта продолжаются бои за города Торецк, Часов Яр и поселок Белогоровка. В этих населенных пунктах с апреля 2024 по февраль 2025 года российская оккупационная армия потеряла более 20 тысяч военнослужащих.

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