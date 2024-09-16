Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления

В Украине за неполные сутки 16 сентября (по состоянию на 16:00) произошло 99 боевых столкновений. Больше всего – на Кураховском (26), Покровском (24) и Лиманском (18) направлениях.

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Генеральный штаб Вооруженных сил опубликовал свежую сводку об обстановке на передовой. В ведомстве заявили, что Силы обороны "срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике".

От обстрелов с территории Российской Федерации пострадало приграничье Сумской и Черниговской областей. Артиллерийские удары россияне направляли по Волковке, Новой Слободе, Большой Березке, Порохоне и Гремяче. Авиаудары захватчики нанесли по районам населенных пунктов Шалыгино, Новая Слобода, Речки и Новониколаевка, (сбросили 11 авиабомб).

Кроме того, на Курскую область РФ противник сбросил 15 российских КАБов.

"Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников", – указали в ГШ ВСУ.

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий недалеко от Синьковки и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще четыре на 16:00 продолжались.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 18 раз возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Лозовой, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Украинские защитники отбили 12 атак, шесть еще не завершились. Также враг обстрелял авиацией Новоегоровку и Кучеровцы.

На Северском направлении в течение дня оккупанты один раз безуспешно атаковали в районе Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении штурмовых действий захватчиков было четыре. Силы обороны дважды останавливали россиян близ Часова Яра. Еще две атаки продолжались в районе Васюкивки.

На Торецком направлении противник 12 раз пытался продвинуться вперед неподалеку Дружбы, Торецка и Зализного. Девять боев завершились без успеха для РФ, три – продолжались. Страдает от авиационных ударов врага Щербиновка, на которую за понедельник уже сбросили девять КАБов.

На Покровском направлении было 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка, Красный Яр. Воины сдерживают натиск ВС РФ и отбили 20 атак, четыре боестолкновения продолжались. Потери противника уточняются.

Самое горячее 16 сентября – Кураховское направление. Враг 26 раз атаковал в сторону Украинска, Цукуриного, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки. 19 боев завершено, семь еще продолжались.

На Времивском направлении оккупанты атаковали пять раз возле Угледара, Екатериновки, Водяного и Константиновки. Два штурмовых действия отражены, не закончились три боестолкновения.

На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, наносит авиационные удары.

На Приднепровском направлении россияне дважды пытались вытеснить наши подразделения с позиций. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, только за первую половину сентября 2024 года (с 1-е по 15-е число) войска Российской Федерации запустили по Украине более 640 дронов-камикадзе Shahed-136 иранской разработки. Большинство сбила наша противовоздушная оборона.

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