'Российские заявления о ядерной войне работают': Пристайко объяснил отношение Запада к войне в Украине

Военно-политическое руководство России продолжает регулярно использовать ядерную риторику, чтобы запугать весь цивилизованный мир. К сожалению, такая стратегия врага работает, ведь Запад беспокоится эскалацией войны.

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Более того, у западных стран отсутствует стратегия победы над РФ. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу был прав, когда заявил, что Запад в большей степени озабочен рисками эскалации из-за Украины, чем последствиями ее поражения. При этом Пристайко подчеркнул, что на Западе нет стратегии прекращения войны.

Дипломат объяснил, что на такую позицию влияет постоянная риторика Кремля о ядерном оружии, ведь Запад действительно в большей степени обеспокоен угрозой применения оружия массового поражения.

"Действительно, Запад пока больше беспокоится эскалацией войны, где по их видению всегда в конце ядерный Армагеддон. То есть, российские заявления о ядерной войне все это работает, это надо признать", – сказал Пристайко.

Также он добавил, что, когда Соединенные Штаты выделяли 61 млрд долларов военной помощи, Конгресс требовал в течение 45 дней от администрации президента Джо Байдена предоставить стратегию дальнейшей помощи и победы Украины. Однако до сих пор такого документа нет.

Пристайко отметил, что Запад по факту не обязан помогать Украине. Поэтому сегодня наша страна может рассчитывать на их добрую волю и помощь, а также регулярно напоминать о моральных ценностях.

"Когда мы говорим, что только 3 бригады из 14 снабжены оружием – наша с вами проблема. Мы не снабдили собственные бригады. Мы позволили воровать и быть неэффективным государством, а не строить такую ​​армию, чтобы она была эффективна. Долгое время мы строили все что угодно – спортивные площадки, дороги и прочее, но не беспокоились о безопасности на серьезном уровне", – заявил Пристайко.

Напомним, киберспециалисты Главного управления разведки МО Украины устроили атаку на российское предприятие, занимающееся разработкой ядерных боеприпасов. Хакеры получили большой массив информации и вызвали сбои в работе.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден одобрил обновленный совершенно секретный стратегический ядерный план США. В нем говорится о необходимости подготовки вооруженных сил Соединенных Штатов к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей.

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