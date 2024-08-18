'Удар по имиджу РФ': ГУР совершило кибератаку на разработчика российских ядерных боеприпасов

Киберспециалисты Главного управления разведки устроили атаку на российское предприятие, занимающееся разработкой ядерных боеприпасов. Хакеры получили большой массив информации и вызвали сбои в работе.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель ГУР Евгений Ерин. Он объяснил, что сбои в работе такого предприятия – это удар и по самой структуре и по имиджу страны-агрессора.

Благодаря кибератаке ГУР получило большие массивы разнообразной информации: личные базы данных работников, служебные документы и те, которые могут пролить свет относительно путей обхода санкций.

"Эта информация изучается и анализируется и полностью будет использована в интересах нашей победы", – заверил Ерин.

Напомним, в конце июля киберспециалисты ГУР Минобороны Украины атаковали главный российский банк, финансово обеспечивающий вооруженную агрессию РФ против Украины. В течение недели специалисты совершали самую масштабную DDOS-атаку против российской интернет-инфраструктуры. Поэтому ресурсы Банка России работали со значительными перебоями, а некоторые функции вообще были недоступны пользователям.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате масштабного киберудара ГУР Минобороны Украины "посыпались" онлайн-сервисы крупнейших российских банков, соцсеть VK, сайты объявлений и мессенджеры. Кремлевские пропагандисты жаловались на интернет-апокалипсис и признали, что до сих пор не сталкивались со столь мощными кибератаками.

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