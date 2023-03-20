Российский ''Аллигатор'' успешно сбил украинскую зенитную ракету: в сети показали видео

В стране-агрессоре России заявили об очередной "победе". Там обнародовали информацию якобы о сбитии разведывательно-ударным вертолетом нового поколения Ка-52 "Аллигатор" украинской зенитной ракеты. Однако кадры сбития свидетельствуют о противоположном.

Видео дня

Соответствующие ролик появился в сети. В нем показан момент попадания (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, на видео отчетливо видно попадание зенитной ракеты ВСУ в ударный вертолет Ка-52 ВКС РФ. В частности, показано, как в небе летит вертолет и в него – точно в цель попадает украинская ракета.

В итоге "Аллигатор" мгновенно начинает пылать огнем и падать на землю.

Кроме того, уже есть фото остатков сбитого "Аллигатора".

Отмечается, что локация и дата съемки неизвестны.

Отметим, Ка-52 – это машина, которая способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины сбили 8 января очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Он отлетал свое на восточном направлении, где сейчас идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.