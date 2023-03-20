Российский "Аллигатор" успешно сбил украинскую зенитную ракету: в сети показали видео
В стране-агрессоре России заявили об очередной "победе". Там обнародовали информацию якобы о сбитии разведывательно-ударным вертолетом нового поколения Ка-52 "Аллигатор" украинской зенитной ракеты. Однако кадры сбития свидетельствуют о противоположном.
Соответствующие ролик появился в сети. В нем показан момент попадания (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Так, на видео отчетливо видно попадание зенитной ракеты ВСУ в ударный вертолет Ка-52 ВКС РФ. В частности, показано, как в небе летит вертолет и в него – точно в цель попадает украинская ракета.
В итоге "Аллигатор" мгновенно начинает пылать огнем и падать на землю.
Кроме того, уже есть фото остатков сбитого "Аллигатора".
Отмечается, что локация и дата съемки неизвестны.
Отметим, Ка-52 – это машина, которая способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины сбили 8 января очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Он отлетал свое на восточном направлении, где сейчас идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.
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