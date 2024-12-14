Как говорится, никогда такого не было, и вот опять! Россияне еще раз соврали.

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Наша песня хороша и новая – концлагеря, тысячи замученных "мальчиков в трусиках" десятки сожженных деревень и тысячи километров разрушенных дорог. Трудно сказать, на кого рассчитан этот бред, в который даже сами россияне не верят.

Концлагеря, которые никто не смог найти и увидеть.

Пытки, которые существуют только в больном воображении российского депутата.

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І звідти ж - чорний ринок донорських органів російських дітей. До речі, цікаво, а звідки депутат знає ціни на дитячі органи?

Росіяни завжди обвинувачують інших в тому, на чому були викриті самі. Концтабори, катівні – усе це ми бачили і пам’ятаємо ще з 90-х років, під час війн у Чечні. Ціла система справжніх концтаборів, найвідомішим з яких був табір в Чернокозово, викрадення, катування і вбивства, масові поховання жертв російських злочинів – це те, що було офіційно зафіксовано як російськими журналістами і політиками, так і міжнародними організаціями – Комісією ООН з прав людини, Human Rights Watch, Amnesty International. До речі, за даними російських правозахисників, через ці табори пройшло понад 200 тисяч чеченців.

Такі ж концтабори росіяни створили і на окупованих територіях України. Сумнозвісна донецька "Ізоляція" та колонія в Оленівці, в якій живцем спалили полонених "азовців" - лише верхівка розгалуженої системи таборів, створених росіянами на окупованому Донбасі. Тисячі українців – військовополонених та цивільних, в тому числі жінок і навіть підлітків – стали жертвами російських катів. Злочинну діяльність концтаборів на окупованих територіях фіксували в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, ОБСЄ, Міжнародному комітеті Червоного Хреста, тих же Human Rights Watch та Amnesty International. Офіційно.

Те саме можна сказати і про викрадення дітей. Існують сотні зафіксованих випадків викрадення росією українських дітей. Зафіксованих як українськими, так і міжнародними правозахисними організаціями. З чіткими датами, місцями та прізвищами.

І жодного такого випадку по відношенню до російських дітей.

Так само, як і з концтаборами на Курщині. Чомусь ніхто - ні ООН, ні МКЧХ, ні ОБСЄ чи міжнародні правозахисні організації – їх там не знайшли. Цікаво, чому? Може тому, що їх там нема?

Єдине, що хоч трохи відповідає дійсності в словах російського депутата – це інформація про начебто "знищені" десятки сіл та тисячі кілометрів доріг (хоча і тут він не втримався, і збрехав щодо кількості). Але є "але", як то кажуть: депутат чомусь "забув" додати, що усі ці села, підприємства та дороги знищила сама ж російська армія! Ми вже не раз знімали відео про варварські бомбардування російською авіацією власних громадян в Суджі, Заолешенці, Козачій Локні та інших населених пунктах Курщини. З деяких сіл нам в буквальному сенсі під російськими бомбами доводилось евакуювати мирних мешканців-росіян. Ці відео також легко можна знайти в інтернеті.

Більше того – про те, що їхні будинки та підприємства знищує саме росія, говорять і мешканці Курщини, адже вони це бачать на власні очі.

Для мене єдиним поясненням брехні російського депутата (крім національної російської традиції брехати) є гроші. Здається, хтось збирається добряче заробити на "відновленні знищеного укронацистами". Про "вміння" російських чиновників красти гроші з кишень росіян ходять легенди. А тут явно пахне мільярдами. Не дивно, що за такі гроші російські чиновники готові знищити навіть власних громадян.

Тому що росія – країна-террорист!