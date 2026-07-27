Российский флот формирует полки беспилотных систем: в ISW объяснили, что задумал враг

Российские военно-морские силы приступили к формированию подразделений беспилотных систем в составе флотов. Одна из ключевых задач – защита российских судов в Черном и Азовском морях от ударов украинских дронов.

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Первое такое подразделение создано в составе Северного флота, на очереди – Тихоокеанский. Подробности сообщили в Институте изучения войны (ISW).

В России сформировали первое подразделение беспилотных систем для защиты кораблей

Аналитики отметили, что российский флот в настоящее время формирует полки беспилотных систем. Необходимость в этом, вероятно, обусловлена потребностью защитить российские суда от усиленных украинских ударов по российским военно-морским объектам в Черном и Азовском морях.

О формировании первого полка беспилотных систем на базе флота командующий ВМС ВС РФ Александр Моисеев заявил 26 июля. По его словам, полк появился 1 июля в составе Северного флота РФ . Там до конца года планируют создать еще несколько таких подразделений, а в 2027 году они должны появиться и в Тихоокеанском флоте.

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"Россия начала формировать специальные войска беспилотных систем в 2024 году, их подразделения сейчас действуют на передовой в Украине с целью централизации операций с беспилотниками. Недавно анонсированные полки беспилотных систем будут подчинены ВМС России и, по всей видимости, будут действовать отдельно от тех, что действовали в поддержку российских сухопутных войск в Украине", – отмечается в материале ISW.

Аналитики предположили, что российское военное командование может формировать упомянутые полки частично и для защиты российских судов и портов от ударов украинских беспилотников, в частности в Черном и Азовском морях.

"Расширение структур и систем управления войсками беспилотных систем в составе ВМС России также отражает то, как российские военные в целом пытаются интегрировать беспилотные системы во все виды вооруженных сил", – отмечают в ISW.

В настоящее время Россия прибегает к широкому спектру мер для защиты от усиления украинской ударной кампании средней дальности по оккупированным территориям Украины и России, в частности против российских судов в Черном и Азовском морях. Российское командование передислоцирует и рассредоточивает корабли, отдает приказы об установке антидроновых сетей, а также о введении мобильных оперативных групп и авиационного патрулирования.

Однако все эти меры в основном не помогли россиянам ни защититься от украинских ударов, ни адаптироваться к ним.

Как сообщал OBOZ.UA, по наблюдениям аналитиков ISW, Путин использовал призыв Казахстана к заморозке войны в своих целях. Речь идет о категорическом отказе Москвы от идеи заморозки фронта.

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