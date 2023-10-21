Российский истребитель Су-35: что это за самолет и где и когда в Украине их сбивали

Среди российских самолетов, представляющих серьезную угрозу для Украины в ходе войны с Россией, особое место занимают многоцелевые истребители Су-35. Они предназначены для перехвата и уничтожения в дальних и ближних боях всех классов воздушных целей, а также поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры и так далее.

Несмотря на то, что Су-35 по ряду показателей превосходит своего предшественника, Су-27, в Украине эти истребители уже сбивали не раз, причем происходит это с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об одном из самых современных российских истребителей и о том, где и когда их сбивали украинские воины, рассказали Факты ICTV.

Именно с Су-35 русские войска запускали ракеты Х-59 и другие из акватории Черного моря в Одесскую область.

Эти самолеты, способные перехватывать и уничтожать у дальних и ближних боя все классы воздушных целей и поражать наземную инфраструктуру и объекты противника на земле и в море, являются модернизацией российских истребителей Су-27. В отличие от своих предшественников, Су-35 являются сверхманевренными, а также обладают более совершенными активными и пассивными средствами обнаружения, высокой сверхзвуковой скоростью и способны совершать длительные полеты.

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Стоит такой истребитель от 98 до 104 миллионов долларов. Сами россияне ранее неоднократно кичились этим "аналогов_нет", отмечая, что относительно сопоставимым с ним можно назвать разве что американский самолет пятого поколения F-22.

Что же касается вооружений, то Су-35 способен нести восемь управляемых ракет класса воздух-воздух (Р-27РЭ, Р-27ТЭ, Р-77), а также ракеты малой дальности и ближнего боя (Р-73, Р-73М, Р -60М) и шесть управляемых ракет класса воздух-земля (С-25ЛД, Х-29, Х-59М, Х-31А и Х-31П).

Впрочем, вторжение России в Украину и эффективное уничтожение самолетов положило конец российским мифам об исключительности Су-35.

Первый известный случай уничтожения российского Су-35 украинскими воинами был зафиксирован уже 25 февраля 2022 года: в ад его тогда отправил украинский истребитель МиГ-29.

Через несколько дней, 28 февраля, Воздушные силы ВСУ отчитались о ликвидации сразу пяти российских истребителей – Су-30 и Су-35.

Еще два российских Су-35С потеряла Россия во время воздушного боя под Киевом в ночь на 1 марта : победителями из боя тогда вышли украинские МиГ-29.

Уже 13 марта группа российских самолетов, состоявшая из Су-35, Су-34 и Су-25, попыталась нанести ракетно-бомбовые удары по позициям украинских воинов в Киевской области. Конец этим попыткам положила ПВО.

17 марта противовоздушная оборона опять же над Киевщиной сбила еще два российских самолета, Су-25 и Су-35.

Очередной Су-35 3 апреля россияне потеряли уже в Харьковской области, в районе Изюма.

21 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили сразу два вражеских самолета: кроме Су-35 отлетал свое тогда российский Су-34.

А 25 апреля путинские войска потеряли три самолета – Су-34, Су-35, Су-30.

Еще на один Су-35 стало меньше у оккупантов 21 мая. Однако что именно стало причиной его потери, до сих пор окончательно неизвестно.

28 сентября 2023 года захватчики решили помочь украинским воинам в "демилитаризации" авиации РФ – и сами сбили один из своих Су-35 во время полета над временно оккупированным городом Токмак Запорожской области.

Напомним, всего на утро 21 октября в Генштабе Вооруженных сил Украины отчитались о 644 единицах авиационной техники врага за время полномасштабной агрессии РФ: среди них 320 самолетов и 324 вертолета.

Потери оккупантов в живой силе уже достигли 292,8 тыс. человек. Только за последние сутки, 20 октября, ликвидировано 790 захватчиков. Также в течение суток россияне потеряли 101 единицу военной техники и вооружений.