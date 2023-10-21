Уничтожено 16 танков и 55 бронемашин: потери россиян достигли 292,8 тыс. человек

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 292,8 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники.

Только за прошедшие сутки, 20 октября, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 790 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 16 танков, 55 боевых бронированных машин и 5 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 5063 танков, 9612 ББМ 7017 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 822 единиц реактивных систем залпового огня и 548 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 320 самолетов, 324 вертолетов и 5330 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 1535 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 20 российских кораблей и катеров, утилизировали 9391 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также 990 – специальной техники.

Видео дня

Напомним, российская оккупационная армия пытается окружить Авдеевку. Для этого враг бросает в бой огромное количество живой силы и техники. Однако украинские военнослужащие держат оборону и наносят россиянам существенные потери.

Ранее сообщалось, что российские захватчики сняли на видео, как попали под обстрел со стороны Сил обороны Украины в Херсонской области. Преступники пытались записать "кулинарный" ролик, но "Град" наших защитников помешал их планам.

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