Оккупанты на Херсонщине снимали "кулинарное" видео на передовой, но "Град" испортил им планы

Российские захватчики сняли на видео, как попали под обстрел со стороны Сил обороны Украины в Херсонской области. Преступники пытались записать "кулинарный" ролик, но "Град" наших защитников помешал их планам.

Соответствующими кадрами поделился на своем канале в Telegram журналист Юрий Бутусов. Сперва в кадре военнослужащий страны-агрессора готовил еду в казанке на костре. Внезапно раздались взрывы, и солдату вражеской армии пришлось бежать, бросив свое занятие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинские воины накрыли огнем сектор в лесу, где базировались солдаты 81-го мотострелкового полка РФ. Снаряды прилетали очень близко к камере оккупантов – ее трясло из-за взрывных волн, что видно на записанных кадрах.

Видео дня

"После окончания атаки горе-блогеру удалось по "горячим следам" также заснять и последствия прилетов по позициям своих товарищей", – пошутил Бутусов.

Российский захватчик показал, что дотла сгорел бронеавтомобиль "Тигр", а также еще одна машина оккупационных войск.

На видео видно, что минимум три снаряда долетели до места назначения, однако не разорвались. Автор ролика – военнослужащий ВС РФ – пожаловался, что их "начали выслеживать ой как хорошо".

Как писал OBOZ.UA:

– 19 октября защитники Украины ликвидировали на фронте большое количество оккупантов – 1380. Также вражеская армия лишилась значительного количества военной техники, в том числе более полусотни танков.

– Более детальную статистику потерь противника, которую с начала полномасштабного вторжения ведет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, можно найти по ссылке.

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