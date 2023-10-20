Силы обороны за сутки ликвидировали 1380 оккупантов и 120 ББМ врага

Защитники Украины в течение боев 19 октября ликвидировали на фронте 1380 российских оккупантов и уничтожили более полусотни вражеских танков. Наибольшие потери на сегодня армия РФ понесла в живой силе – минус 292 060 наемников с начала войны.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. По подсчетам, накануне воины "демилитаризовали" 250 единиц российской военной техники и вооружения.

Так, за сутки бойцы сожгли 120 боевых бронированных машин (всего 9557), 55 танков (5047) и 29 артиллерийских систем (7012) ВС РФ.

В небе защитники сбили восемь российских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 5326) и одну крылатую ракету (1535).

На земле воины отминусовали четыре РСЗО (822), а также 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн (9370) захватчиков.

С начала вторжения армии РФ бойцы Сил обороны лишили ее 985 единиц спецтехники, 548 средств ПВО, 324 вертолетов и 320 самолетов, 20 кораблей/катеров и подводной лодки.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, нацгвардейцы из 11-й бригады имени Михаила Грушевского сожгли большой полевой склад БК оккупантов на юге. Там враг хранил артснаряды и противотанковые мины.

Со своей стороны бойцы ССО уничтожили три танка захватчиков на Донецком направлении. Работу операторов БАПК 73-го центра показали на видео.

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