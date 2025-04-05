Российский командир приказывал стрелять по своим: какой разговор оккупантов перехватила разведка

Среди российских захватчиков "обнуление" своих же солдат является обычной практикой. Украинская разведка перехватила разговор двух оккупантов, один из которых в истерике кричал: "55-ку на**й, застрелить, б***ь, приказ комбата!"

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Аудиозапись Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало в субботу, 5 марта, в социальных сетях. Судя из контекста, россияне решили ликвидировать своих "коллег" из-за непослушания и неисполнения приказов.

"Потому что из-за них разбирают наши точки. Прям на**й стреляем в них! Скажи, чтобы на**й эти пи****сы шли, у них другая задача", – с криком приказывал россиянин.

Его собеседник сказал: "Принял-принял-принял".

В украинской разведке добавили, что нервный командир говорил об открытии огня на поражение по смежному российскому подразделению.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – подытожила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA, 3 апреля в оккупированном Мелитополе взорвался российский броневик "Тигр", в котором находились кадыровцы из подразделения "Ахмат Восток". По меньшей мере пять оккупантов были обезврежены. В ГУР МО показали фотографии с места "бавовны".

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