В оккупированном Мелитополе взорвался броневик с кадыровцами: в ГУР раскрыли детали 'хлопка'. Фото

В оккупированном Мелитополе взорвался российский броневик "Тигр", в котором находились "кадыровцы" из подразделения "Ахмат Восток". По меньшей мере пять кафиров были обезврежены.

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Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, а также обнародовали фото с места "бавовны". Как отмечается, в четверг, 3 апреля, в Мелитополе прогремел взрыв.

На окраине оккупированного города взорвалась российская бронемашина "Тигр" с оккупантами.

Внутри находился экипаж и десант оккупационного подразделения "кадыровцев" "Ахмат Восток".

Потери врага составили по меньшей мере пять "кадыровцев".

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", – говорится в сообщении разведчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 апреля в ГУР информировали, что разведчики из подразделения Prymarу уничтожили дронами сразу три российских десантных катера и ЗРК "Тор-М2" в оккупированном Крыму. Украинские беспилотники поразили цели, искусно уклоняясь от ракет российской ПВО.

Кроме того, на днях на оккупированной территории Херсонщины движение сопротивления уничтожило вражеский военный грузовик. На ней был установлен комплекс РЭБ, который также больше не будет служить оккупантам.

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