В Херсонской области движение сопротивления сжег вражеский комплекс РЭБ: видео

Украинцы на оккупированных территориях продолжают сопротивляться захватчикам и снижают военные возможности агрессора. В ночь на 29 марта движение сопротивления на временно захваченной Россией части Херсонщины уничтожило военный грузовик, принадлежавший оккупантам.

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На нем был установлен комплекс РЭБ, который также больше не будет служить россиянам. Подробности и видео диверсии опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В ночь на 29 марта движение сопротивления в Херсонской области уничтожило грузовик российской армии с установленным на нем комплексом РЭБ. По разведывательным признакам, уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Лорандит", – говорится в сообщении.

Разведчики также опубликовали фотографию с спрятанным под маскировочной сеткой комплексом РЭБ, и снятое ночью видео, на котором отчаянный украинец обливает автомобиль зажигательной смесью – и поджигает.

"Оккупанты используют "Лорандит" для подавления радиосвязи и ведения радиоэлектронной разведки. Потеря такого комплекса является существенным ослаблением способностей армии-агрессора", – добавили в ГУР.

Известно, что "Лорандит" – это малогабаритный РЭБ-комплекс для радиоконтроля, пеленгирования и глушения сигналов. Он принят на вооружение российской армии в 2019 году и активно применяется в войне против Украины. Стоимость комплекса превышает 20 млн рублей, а производство новых единиц сейчас проблематично из-за зависимости российских производителей от иностранных комплектующих и введенные против России санкции.

Напомним, ранее в ГУР показали, как украинские дроны уничтожают российскую ПВО в оккупированном Крыму. К тому же в военной разведке отчитывались о том, что при ударах с применением беспилотных средств поражения на территории временно оккупированного полуострова Крым из строя был выведен целый ряд специфической вражеской техники.

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